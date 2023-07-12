育世博與馬偕醫院簽訂MOU 強化創新細胞療法研發動能
育世博與馬偕紀念醫院共同宣布，簽訂廣泛性細胞新藥合作開發包含臨床試驗合作之備忘錄（MOU）。育世博表示，這次合作望建立良善互動與互信的合作基礎，共同推動未來各類相關合作，包括新藥臨床試驗、GLP實驗室使用、製造細胞新藥產品以及特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器的施行或使用管理辦法。
育世博表示，育世博是在現成型異體細胞新藥領域領先的生物科技公司，此次合作將結合雙方的專業領域，希冀帶動台灣創新醫藥研發的開創性能力，以提高醫療水平和病患照護品質。
馬偕紀念醫院臨床試驗中心主任張義芳表示，簽訂MOU後，將朝向多元化創新與合作方式，加強臨床技術與臨床試驗能力，提供更多治療選項給有需要的患者。
育世博執行長蕭世嘉也說，將致力於支持馬偕紀念醫院在新藥臨床試驗和GLP實驗室使用等領域的努力，目標共同推動醫學研究的發展，開發創新的醫療解決方案，以提供更好的醫療服務給予患者，這次合作還將促進創新細胞新藥產品的發展，這將是一個具有巨大潛力和影響力的領域，相信通過結合雙方的專業知識和資源，可以加快細胞新藥的研發和上市，從而提供更有效的癌症治療選項，並造福更多病患。
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