東生華引進乾眼症新藥 Tyrvaya 鼻噴劑 搶攻300萬人市場

東生華（8432）總經理楊思源昨（11）日宣布，將開拓新治療科別進軍眼科治療領域，首發產品是由美國Oyster Point Pharma開發用於治療乾眼症的新藥Tyrvaya鼻噴劑，目標搶攻台灣約有300萬位民眾乾眼症治療市場。這項新藥將與箕星藥業合作，並進行台灣Tyrvaya的查驗登記及商業化。

楊思源表示，乾眼症是一種以淚膜受損為特徵的眼睛表面多因素疾病，須持續治療與保養。人類天然淚膜則能保護和滋潤眼睛，洗去異物，含有生長因子和抗菌成分，形成光滑的表面，形成眼睛的主要屈光面。現行治療選擇卻無法完全滿足患者需求，因此東生華引進全球第一個乾眼症治療鼻腔噴霧劑－Tyrvaya，透過新的給藥途徑，藉此增加天然淚液分泌，適用於輕度至重度的乾眼症患者，提供更簡便、安全的用藥選擇。

根據兩項臨床試驗共940名乾眼症患者使用資料顯示，患者平均在僅使用一劑後就有淚液分泌的增加，在使用2週期間，患者的乾眼症症狀和癥兆有明顯改善，使用4週後平均產生的天然淚液量仍然顯著增加。透過Tyrvaya 鼻腔噴霧劑來增加天然淚液分泌，為乾眼症患者帶來更好的治療反應與感受。

Tyrvaya鼻噴劑在2021年取得美國FDA新藥許可證並上市，東生華與箕星今年正式簽約並啟動在台灣的查驗登記及後續的銷售準備。「我們非常高興與東生華建立戰略合作夥伴關係，相信東生華的行業經驗和商業化能力將為Tyrvaya鼻噴霧劑未來在臺灣的商業化提供有力支持」，箕星藥業首席執行官牟豔萍表示「我們將和東生華緊密合作，讓這一產品為乾眼患者提供全新治療選擇。」