易飛網推「楓旅遊」跨足遊輪市場 將推升第3、4季營收

旅遊復甦熱潮2023台北國際夏季旅展即將登場，易飛網（2734）開始搶攻秋冬及明年市場商機，以「楓旅遊」為主題，推出各國賞楓系列行程，將進一步推升第3、4季的營收表現；同時也正式宣布將跨足遊輪市場。

易飛網6月營收首度登上2億元，來到2.23億元，年增率422.47%，疫情遠離後消費者出國信心回籠，開始找行程瘋出國，易飛網對於今年的營運展望有信心一季比一季好。該公司今天收盤股價來到59.5元，一度攻上漲停、收盤時漲幅達9.58%。

易飛網與台灣虎航合作的佐賀定期航班及越南的峴港定期航班，6月銷售就開出紅盤，暑假期間一位難求，易飛網包機商品穩定機票來源，成功開拓新藍海，成為推動6、7月的營收跳升最大動能。

全面布局第3、4季的市場商機，這次旅展跟上全球「楓旅遊」腳步， 易飛網夏季旅展祭百選秋遊行程，各國最佳賞楓時節一次看，另外， 莎倫娜號遊輪春櫻行程首對外亮相，易飛網將跨足遊輪市場，本次於夏季旅展將首度正式亮相「歌詩達遊輪日韓賞櫻自主遊6日」行程，提供國人於明年賞櫻的全新旅遊選擇。

易飛網統整熱門城市秋季最佳賞楓期，日本楓季由北海道打頭陣，道東地區楓葉最早披上紅裝，約9月底便可見紅楓，陸續至10月下旬褪下，道南區則為整個10月份；東北約10月中至11月中；關東由10月中至11月下旬；關西自11月上旬至12月上旬；而九州為最後一棒，楓葉自11月起轉紅。

韓國釜山及首爾的秋楓分別約自10月初、10月中起染紅，至11月初、11月上旬落下；歐洲紅楓最佳觀賞期則約為10月中至11月初。易飛網表示，今年初夏起便有旅人著手規劃出國賞楓行程，目前相關商品已銷售約六成，預計於旅展期間將全數售罄。