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長榮斥資千億元買進24艘甲醇船 環保節能船全面開戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運強化減碳提升全球競爭力全面開戰，一口氣買進24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，將斥資43.2億美元到50.4億美元區間，折算台幣約1,352億元到1,577.5億元。（本報系資料庫）
長榮海運強化減碳提升全球競爭力全面開戰，一口氣買進24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，將斥資43.2億美元到50.4億美元區間，折算台幣約1,352億元到1,577.5億元。（本報系資料庫）

長榮海運（2603）強化減碳提升全球競爭力全面開戰，一口氣買進24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，將斥資43.2億美元到50.4億美元區間，折算台幣約1,352億元到1,577.5億元。

長榮海運在造船的評估一直有一群專業的團隊，對於市場變動的研判非常專業，造船時機及選擇的船舶，直接影響到公司的獲利，前兩年海運大好時，就是因為之前危機入市訂造新船，讓長榮海運在全球船舶的競爭力急速浮現在獲利上。

國際海事組織（IMO）於今年7月舉行海洋環境保護委員會第80屆會議（MEPC 80），會中修訂船舶溫室氣體減排目標，設定與2008年相比，於2030年減排20%、2040年減排70%、2050年達到淨零排放（Net-zero GHG emissions），將迫使航商加速朝向淨零排放轉型。

環保節能減碳會是未來重要議題，環保節能船大戰開打，陽明海運（2609）選擇訂造引進LNG船後，長榮海運動作更快，一口氣要訂造24艘1.6萬TEU（20呎櫃）貨櫃船，總投資額上看台幣千億元，已經向中、日、韓造船廠要求報價。長榮針對此事則不予評論。

根據IMO（聯合國海國際海事組織）新環保法規實施下，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，老舊船舶退出速度進一步牽動運價變化。

根據Alphaliner最新的報告顯示，替代燃料（LNG雙燃料+甲醇雙燃料）在貨櫃船訂單的比例首度超過40%，在過去六個月，船公司已明顯減少傳統燃油船舶的訂單。航運業界表示，IMO計算甲醇是由玉米提煉而成，使用減碳數字優於LNG船，吸引業界選用甲醇船。

長榮海運 造船 環保 減碳

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