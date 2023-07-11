開心 FUN 暑假 國道服務區樂遊趣報乎您知

暑假是親子出遊好時機，高速公路是連接開心出遊的必經之路，而長途出遊中，帶小朋友到國道服務區用餐休憩、舒活筋骨，以舒緩坐車疲勞，樂遊國道服務區報乎您知。

讓小朋友舒活玩樂的童趣服務區，包含泰安服務區(北站)的「安安的奇幻樂園」，以童話故事發想將公共藝術打造成小朋友開心親近的蹺蹺板、搖搖船及盪鞦韆等遊具，家長也可順道至火炎山觀景臺欣賞美景。關廟服務區(南站)首創「棒球故事館」進駐高速公路，可欣賞國內職棒球隊歷史文化，近距離與支持的球員裝置拍照打卡，還可體驗投擲九宮格樂趣。而在西湖及西螺服務區也有小小孩專屬的遊戲區，為親子出遊應援。

到了湖口服務區則會被暖暖可愛的三麗鷗明星們包圍，近3公尺高Hello Kitty及隨處驚喜的蛋黃哥、布丁狗及美樂蒂等，變身為最可愛服務區；清水服務區2樓用餐區有可愛魚兒悠游陪伴用餐，讓小朋友快樂地邊吃飯邊觀賞魚兒。而國道服務區各站設有漂書站，也是兒童看書遊憩的小角落，像是蘇澳結合漂書站打造為海洋世界、不定期舉辦說故事活動，2樓的齊柏林國道攝影展更能讓小朋友由高空視角看見另一種「國道」之美。