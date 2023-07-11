裕隆日產（2227）因應近期國內疫情趨緩，為持續致力人才培育、挑戰校園創意，提昇產業競爭力，國內最具規模的汽車創意設計競賽「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」重新回歸，於2023年7月7日正式開放網路報名，本屆競賽題目「NISSAN e-POWER創意社群行銷」，號召全國學子與NISSAN一起迎向嶄新移動生活，創作NISSAN X-TRAIL e-POWER創意IG社群行銷活動。

數位轉型浪潮下，裕隆日產與時俱進，「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽題目特別結合年輕世代喜愛使用的數位社群媒體，鼓勵青年學子發想IG社群行銷活動企劃，並製作IG社群行銷活動POST貼文及REELS短影音，運用社群媒體的特性，發揮創意展現數位行銷社群力。裕隆日產邀請所有擅長數位媒體設計、影像廣告、行銷企劃、品牌傳播、商業管理的大專院校學生踴躍報名參賽。

「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」正式起跑

裕隆日產善盡企業社會責任，以實際行動回饋臺灣汽車產業，實踐產學結合，自2005年起連續舉辦10屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」活動，是國內首創獲得首獎「金賞獎」即可將全新汽車開回家的校園汽車設計競賽。為使汽車教育推廣繼續向下扎根，裕隆日產每屆皆主動舉辦巡迴全國的校園講座暨說明會，提供一個讓所有優秀學子能夠一展所長、發光發熱的競技舞台，為臺灣培育出更多潛力無窮的創意新星。

新冠肺炎疫情期間為配合防疫安全，裕隆日產停辦大型群聚活動，隨著國內近期疫情趨緩，為持續致力人才培育、挑戰校園創意，提昇產業競爭力，第11屆「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」重新回歸，於2023年7月7日正式開放網路報名，強力號召全國大專院校青年學子踴躍參賽。

為發揚活動創新精神，「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」特別規劃全新主題，挑戰NISSAN e-POWER創意社群行銷，以NISSAN X-TRAIL e-POWER作為競賽主題車款，期待參賽者能夠深入瞭解新能源e-POWER車款的設計理念，以及為世界帶來的全新改變與嶄新生活模式，鼓勵師生躍出傳統框架，創作NISSAN X-TRAIL e-POWER創意IG社群行銷活動。

挑戰NISSAN e-POWER創意社群行銷

NISSAN專注電驅技術75年，開發出全新世代e-POWER動力系統，有「不用充電的電動車」技術美名，使用與電動車相同的鋰電池與馬達技術，並藉由燃油引擎發電，無需外部充電，即可實現100%純電驅動的駕馭體驗。NISSAN X-TRAIL e-POWER運用「毋需充電，探索無限」的設計理念，憑藉日產三大黑科技e-POWER動力系統、e-4ORCE 電子四驅穩定系統與ProPILOT 智行安全系統，提供電驅技術創造的強勁加速度、靜肅性與環保節淨的駕馭體驗，無需擔憂電動車里程焦慮，搭配豪華進口車的數位精品座艙等優質產品力，榮獲第43屆JCOTY日本年度風雲車大賞「年度最佳科技獎」。

「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」鼓勵全國師生迎向數位轉型浪潮，本屆競賽題目特別結合年輕世代喜愛使用的數位社群媒體，引領青年學子發想IG社群行銷活動企劃，並製作IG社群行銷活動POST貼文及REELS短影音，運用社群行銷的特性來傳達NISSAN X-TRAIL e-POWER三大黑科技「e-POWER、e-4ORCE、ProPILOT」，並展現「技術日產 智行未來」品牌精神，盡情發揮數位轉型社群力。

為呼應「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽題目，本屆活動宣傳更創新應用數位宣傳模式，於NISSAN官方Facebook、Instagram、YouTube、LINE及NISSAN Care APP等數位平台擴大宣傳，並首度建立「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動官方LINE帳號，提供有意報名參賽的青年學子一個更即時更便利的溝通管道，不論是瞭解活動內容、詢問相關問題，或即時取得活動最新訊息，還可透過活動官方LINE帳號繳交參賽作品，實踐數位轉型。

NISSAN做為科技創新領先的汽車品牌，不斷堅持造車理念並建立品牌精神，同時致力永續發展。為鼓勵校園傑出人才參與全新「2023-2024裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，並實際與師生面對面交流專業行銷實務經驗，裕隆日產將前進全國20所大專院校舉辦NISSAN創新巡迴講座，與裕隆日產專業主管交流互動，分享創新經驗，促進產學交流，傳遞汽車創新設計與數位行銷教育，期望能透過本活動，為臺灣汽車產業持續培育數位轉型、研發設計及行銷企劃專業人才。