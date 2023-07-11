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太陽黑子平均數量打破21年來最高紀錄 巨大黑子可吞下19個地球

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
太陽黑子AR3363。台北天文館提供
太陽黑子AR3363。台北天文館提供

太陽在2019年底開始的第25週期中異常活躍，黑子數量屢屢超越預測。根據比利時皇家天文臺太陽影響資料分析中心（Solar Influences data analysis Center，SIDC）的統計資料顯示，今年6月的太陽黑子數平均值為163，在尚未達到本次週期極大前，便已打破自2002年10月以來的最高紀錄，其中有7天的數量超過200，6月22日的觀測值更高達240，而上一次出現這麼多黑子也在2002年。根據紀錄，史上最高太陽黑子數為 1870年8月26日的528。

太陽黑子數量與太陽活躍程度息息相關，平均週期約為11.5年。科學家推測，第25週期的太陽活躍程度將可媲美過去一個世紀最強的週期，預計約在2025年7月左右達到極大。

在太陽表面大量黑子中，近期有一個編號AR3363的黑子群特別顯眼，它位於太陽南半球，寬度超過6.3萬公里，整個範圍可容納約19個地球，連在火星進行探勘的毅力號(Perseverance)火星探測器都清楚拍攝到這個巨大的黑子群。

臺北天文館提醒民眾，絕對不可以用肉眼或透過望遠鏡直接觀看太陽，強光將會造成嚴重的永久性傷害，必須透過專業器材及方法才能安全地觀賞太陽。天文館在週二至週日的10至12時以及14至16時，均開放專業望遠鏡觀賞太陽黑子，並有專人解說，相關資訊請參閱台北天文館網站。

太陽 天文館 火星

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