企業如何屹立不搖？商研院考察京都百年老店傳承奧秘

企業如何面對危機屹立不搖？商研院持續疫情前每年精選日本百年以上老店組團參訪交流，今年再次展開「京都百年老店傳承奧秘考察團」，針對一系列百年老店的轉型與創新典範進行深度考察。此外，商研院也規劃9月將前往歐洲考察健康照護產業。

商研院董事長許添財表示，百年老店就是歷久彌新永續經營的表徵。它們承載了歷史的光輝，歷經無數時代巨變的考驗，發揚了祖傳創業的企業文化之核心價值與創新精神。尤其隨著科技日新月異、市場國際化全球化、世界局勢動盪不斷，在商場如戰場，滄海桑田的無數歷史存亡關鍵，又能要讓一代又一代的傳人願意接棒傳承。

許添財還提到，此行能夠到日本這個百年老店最多的國家做探索交流，尤其是在生成式人工智慧、機器人等數位科技運用浪潮席捲全球之際，百年老店面臨那些危機，又如何配合AI科技進行數位與綠色「轉型」與「創新」好讓數百年基業再得永續？商研院樂與有心追求百年永續的台灣中小企業菁英們同行。

商研院指出，「京都百年老店傳承奧秘考察團」擁有三大優勢，包括京都緊繫神與人的紐帶孕育百年企業、日本老舖數量居世界之冠的原因，及京都老舖傳承祕訣，此行豐富多元的實地參訪內容包括：《稻盛和夫圖書館》日本「經營之聖」的管理思維，以及擁有87年歷史《京瓷美術館》；登上Time雜誌，並在歐洲開展國際市場《日吉屋》傳統製傘；《Amplitude》高質感彩妝品；承續日本傳統「茶之心」的《福壽園》；傳承400多年香道文化的《薰玉堂》；製造純正麵包，成為顧客生命糧食《進進堂》；遵循老舖經營的王道、揮舞400年的團扇屋《小丸屋住井》；《鶴屋吉信》不斷進化傳遞和菓子洗練魅力；《日本島津製作所》從理化教具到獲得諾貝爾獎等深度考察行程。

商研院院長王建彬則表示，此次「京都百年老店傳承奧秘考察團」包括以下五大特點，1.考察企業傳承、理念、宗旨與策略。2.企業如何面對危機屹立不搖。3.如何解決各代之間視野決策溝通問題。4.歷經各年代的策略轉折點與創新模式。5.產品如何歷久彌新，推陳出新，符合時代所需。

商研院指出，此次觀摩行程共計約有20家北中南部國內優質企業董事長、總經理或二代經營者共同參與，涵蓋物流、餐飲、製造、通路、紡織成衣、美容、食品，科技等產業，包括舊振南食品、瑋記企業、豪聲樂器、碧波庭、新冠達(千葉火鍋)、一路發國際物流、台灣微生物科技、京典衛浴、朝霧紅茶、曉創意、Q Burger饗樂餐飲、歐賀服飾(OH!HER)、小詩琦文化等知名廠商。