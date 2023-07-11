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台北人口回流了！今年淨遷入2.4萬人、專家揭原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
根據內政部資料，北北桃基生活圈四個縣市今年1~5月，遷入人口都比遷出人口多，人口都回流。房市示意圖。記者游智文／攝影
根據內政部資料，北北桃基生活圈四個縣市今年1~5月，遷入人口都比遷出人口多，人口都回流。房市示意圖。記者游智文／攝影

根據內政部資料，北北桃基生活圈四個縣市今年1~5月，遷入人口都比遷出人口多，人口都回流，其中台北市遷往新北市人口高達1.9萬人，本月北北基桃通勤月票TPASS啟用，預期將北北桃基人口可能會因此再現變化。

根據內政部資料，新北市今年前五月遷入人口超過9萬人，遷出約6萬，淨遷入3.1萬人居冠全台。台北市淨遷入2.4萬人，位居全台第二，終於擺脫人口淨遷出的困境。桃園市淨遷入1.7萬人，來自新北市的人口比例高。

從數據觀察雙北人口雙向流動最明顯，再來是遷往桃園市，三都遷往基隆市的人數都不多，僅新北市遷往基隆市的人數破千。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，台北市多年來因高房價流失人口，近期積極增加利多政策挽回市民，另一方面，前波房市多頭台北市漲幅最低，買方財力許可大多選擇購屋於台北市，尤以新北市民最多，值得注意的是，從人口遷移量體可看出台北市遷往新北市，新北市再遷往桃園市的脈絡。

桃園市多年來人口正成長，今年前5月從雙北遷入人口數就佔有2成多。大家房屋林口A7捷運加盟店店東魏詩桓指出，桃園房價比雙北具優勢，機場捷運沿線市場穩定，不過機捷班次不多，通勤雙北多以行車為主。

以A7捷運站周邊而言，大樓新成屋單價約每坪35~37萬元，比位在新北市新莊、五股低，也有不少長庚醫護人員購於A7站，且A7站周邊總價1,200萬可找到帶車位的二房物件，吸引許多新婚及首購族。

住商機構新北市區首席協理趙中康認為，雙北捷運互通性高，新北市利用大眾運輸系統通勤台北市相當便利，且新北市房價低於台北市，生活機能上沒有落差，因此不少換屋或首購基於總價考量，從台北市轉換至新北市。

2023年1-5月遷入、遷出人口登記。資料來源／住商機構
2023年1-5月遷入、遷出人口登記。資料來源／住商機構

機場捷運 房價 內政部

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