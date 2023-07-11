空間魔術師？桃園這建案宣稱可以變出房屋夾層被開罰

建商為了賣房子，常會在搭建的樣品屋中施作夾層，給消費者購屋時有更多想像的使用空間，尤其是房屋坪數小時，夾層是提高空間利用的方式，但不是每家房子都可以合法施作夾層。

公平會表示，豐和邦建設有限公司銷售桃園市中壢區「青城之愛3」預售屋建案時，在臉書網站刊載「樣品屋實景圖」施作夾層設計，整體觀察足使消費者認知於購屋後，可在該屋合法施作與使用夾層空間。但是依據桃園市政府提供意見，該預售屋建案原核准的建造執照並沒有夾層設計，也未核准變更設計，公平會委員會議通過處罰30萬元。

公平會表示「青城之愛3」預售屋建案未獲建築主管機關審查許可興建夾層，消費者購屋後並無法依廣告的規劃施作與使用夾層空間，如果擅自建造就是屬違建，會有遭以違反建築法規查報、拆除的風險，故該廣告之表示與事實不符，而違反公平交易法第21條第1項規定，考量該預售屋建案在廣告刊載期間尚未開始對外銷售，公平會委員會議通過，處新臺幣30萬元罰鍰。

公平會再次提醒消費者，購買預售屋時應留意建商所申請的建造執照，再比對樣品屋設計是否與原送審核准的平面圖相符，尤其是購買有夾層設計的預售屋前，一定要仔細確認該夾層設計是否合法，否則遭到檢舉，恐怕就要面臨花錢又被拆除的命運，得不償失。