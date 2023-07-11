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自行車雙雄上半年業績出爐 法人估下半年出貨展望轉增

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

自行車雙雄美利達（9914）6月營收年減28%、月減25.3%，低於市場預估，巨大（9921）則是年減13.5%、月減0.5%，符合市場預期；法人機構表示，由於電動車及高階車款的需求相對較弱，使得美利達的營收表現弱於巨大，預期自行車的庫存調整已逐漸進入尾聲，下半年出貨可望優於上半年。

分析師表示，中國大陸的自行車銷售因疫情解封後需求回升，且通路商備貨積極帶動國內自行車廠出貨增加，中國市場的庫存水準在今年處於健康的水準。中國市場今年出貨量及單價皆明顯成長，但對美利達及巨大的營收占比約一成多及二成，幫助有限。

市場期待中國大陸解封後的銷售爆發可以在未來也發生在歐美市場，在歐美庫存調整結束後銷售也迎來成長，帶動股價有樂觀的反彈，但認為未來此情形發生的機會不大。

從庫存來看，雖然巨大及美利達等品牌廠預期要到今年第4季到明年第1季間，庫存才會回到正常水準，但這主要是指製造端的零件庫存水位，通路端的庫存水準可能在今年第4季之初恢復正常。自行車的庫存調整已逐漸進入尾聲，下半年自行車廠的出貨可望優於上半年。

自行車 巨大

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