不乏「隱形冠軍」企業 台南車展明年招商520攤帶動商機

台南車展今年圓滿成功，南市府經濟發展局將於明年1月26日至1月29日在大台南會展中心舉辦「2024台南車展」，規畫招商520格參展攤位，8月2日上午10時舉行招商說明會，鼓勵有興趣業者參加，了解展覽內容並循程序報名參展，把握汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機。

市長黃偉哲表示，台南汽車及其零件製造業廠商計有500多家，為積極協助台南在地產業發展，盼藉由大型專業展覽提供產業優質的展銷交流平台、促進商機，並增加參展產品在國內外的曝光機會，擴大汽機車零配件產業發展量能，進而為台南地區帶來龐大的經濟效益與帶動周邊觀光發展。

經濟發展局林榮川局長指出，2024台南車展規畫汽機車零配件展、新車大展、重機暨二輪車展，盼邀台南在地及外地汽機車零配件廠商及汽機車品牌廠商共襄盛舉，特別加重汽機車零配件攤位比重，希望透過展會提供轄區內汽機車零配件曝光度與產業交流，並推波汽機車零配件產業更寬廣的商機引進，另一方面也期望透過展會平台提供賞車、購車及呈現汽機車產業供應鏈最新市場訊息，進一步帶動台南會展產業及經濟發展。