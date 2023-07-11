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不乏「隱形冠軍」企業 台南車展明年招商520攤帶動商機
台南車展今年圓滿成功，南市府經濟發展局將於明年1月26日至1月29日在大台南會展中心舉辦「2024台南車展」，規畫招商520格參展攤位，8月2日上午10時舉行招商說明會，鼓勵有興趣業者參加，了解展覽內容並循程序報名參展，把握汽機車零配件產業及發展轉型能量，共同開創新商機。
市長黃偉哲表示，台南汽車及其零件製造業廠商計有500多家，為積極協助台南在地產業發展，盼藉由大型專業展覽提供產業優質的展銷交流平台、促進商機，並增加參展產品在國內外的曝光機會，擴大汽機車零配件產業發展量能，進而為台南地區帶來龐大的經濟效益與帶動周邊觀光發展。
經濟發展局林榮川局長指出，2024台南車展規畫汽機車零配件展、新車大展、重機暨二輪車展，盼邀台南在地及外地汽機車零配件廠商及汽機車品牌廠商共襄盛舉，特別加重汽機車零配件攤位比重，希望透過展會提供轄區內汽機車零配件曝光度與產業交流，並推波汽機車零配件產業更寬廣的商機引進，另一方面也期望透過展會平台提供賞車、購車及呈現汽機車產業供應鏈最新市場訊息，進一步帶動台南會展產業及經濟發展。
招商說明會8月2日在大台南會展中心努山塔里亞會議室舉辦，規畫5大展區，汽機車零配件區、汽車區、重機／二輪車區、汽機車周邊產業區以及政府、學術、法人區，展出內容豐富。其中，汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝等，汽車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等，重機／二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車，汽機車周邊產業區包括測速器、美容保養等，更多詳情請洽06-2701815曾小姐。
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