搶攻消暑商機！築間獨家引進日本原裝明治冰品吸客

搶攻消暑商機！築間餐飲集團宣布，獨家引進日本原裝明治冰品吸客，除了原本最受歡迎的宇治抹茶、巧克力牛奶、明治香草及草莓，更引進全新水果雪酪系列冰品，如鮮芒雪酪、葡萄雪酪、完熟梅雪酪及爽快甜瓜等冰品，主要鎖定年輕消費族群。

台灣人一年四季愛吃火鍋，根據統計，台灣火鍋一年商機高達400億元，近年來各式火鍋品牌如雨後春筍般、一家接著一家的開幕，顯見火鍋在台灣的高人氣。尤其，溫度越高，火鍋餐廳麻辣鍋、冰品人氣越旺。

根據針對火鍋消費者所做的調查，85.6%的受訪者每個月會吃一次以上的火鍋，33.4%受訪者更是周周都吃。在市場需求持續提高的情況下，火鍋滿載著無限的商機。

而台灣夏季往往高溫多濕，印象上比較不會和火鍋有所連結。築間餐飲集團指出，其實淡旺季在火鍋並沒有很大落差，室內溫度涼爽又能配飲料配冰品，反而在暑假檔期期間業績較第2季成長約一至二成。

近日體感溫度飆破40度，普遍消費覺得夏天吃麻辣火鍋總是越吃越熱，但是從中醫的角度來講，吃火鍋就是夏季燥濕養陽的不錯選擇。

台灣屬又濕又熱，體內濕氣無法散出不舒服的熱，所以吃辣時體溫升高、發汗，反而可以幫助把暑氣、濕氣逼出來，幫助人體散熱，這也是去吃麻辣鍋明明滿頭都是汗，夏天依舊人氣非常旺的原因。

其次，火鍋裡還有不少芳香的調料，中醫認為芳香化濕，也有除水濕的作用。

另外，不敢吃麻辣鍋的顧客，築間餐飲集團更提供最直接的消暑方式，自助吧提供了30款冰品及飲料，其中冰品部分提供12款冰淇淋、2款霜淇淋及2款冰沙；飲料部分則是提供21款口味。

值得一提的是，鎖定年輕用餐客群，築間餐飲集團獨家搶先引進日本人氣第一明治冰淇淋，特別的是，引進的日本明治冰淇淋每一款口味皆為日本原裝進口，口味方面也非常特別。

除了原本最受歡迎的宇治抹茶、巧克力牛奶、明治香草及草莓之外，更引進全新水果雪酪系列冰品，如鮮芒雪酪、葡萄雪酪、完熟梅雪酪及爽快甜瓜等冰品。

部分門分店還有機會吃到明果頂級冰淇淋，最受歡迎的泰式奶茶、黃金榴槤、白玉荔枝及水果狂想所有冰品及飲料皆自助取用無限放題。

除此之外，築間幸福鍋物也與數位平台獨家合作，即日起至7月15日活動期間，只要是數位平台會員就可拿專屬「９種肉肉／海鮮免費券」，包含牛、豬、羊、雞、蝦、鮮蚵、蛤蜊及潮鯛魚片、蝦仁滑擇一，前往店面開鍋並出示優惠券，即可享有獨家好康，兌換期限到8月31日，限量500份。

築間餐飲集團表示，看好暑假聚餐商機，除了在暑假期間加快展店速度，加上今年徹底擺脫疫情陰霾、暑假聚餐意願大增帶動下，預計暑假檔期整體業績成長約20%，期望創下歷年暑假業績新高點。