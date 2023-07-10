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陸業者參展台北國際夏季旅展 為兩岸旅遊交流開啟新契機

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
大陸旅遊業者有70人來台參展「2023台北國際夏季旅展」，並有表演團體隨團演出，這是睽違三年半後首次有大陸旅遊業者參加台灣所舉辦的旅展，為兩岸旅遊交流開啟新契機。記者楊文琪/攝影
大陸旅遊業者有70人來台參展「2023台北國際夏季旅展」，並有表演團體隨團演出，這是睽違三年半後首次有大陸旅遊業者參加台灣所舉辦的旅展，為兩岸旅遊交流開啟新契機。記者楊文琪/攝影

由台灣旅遊交流協會、品保協會合辦的「2023台北國際夏季旅展」，將於7月14至17日於台北世貿一館開展，這次大陸旅遊業者有70人來台參展，並有表演團體隨團演出，這是睽違三年半後首次有大陸旅遊業者參加台灣所舉辦的旅展，為兩岸旅遊交流開啟新契機。不過，兩岸政治氣氛不佳，觀光小兩會依然沒有往來，有業者悲觀的認為今年底禁團令應該不會解除，業者組團赴大陸的期望已破滅。

據了解，這次的旅展主辦單位台灣旅遊交流協會、品保協會除了邀請大陸旅遊業者，還邀請多位大陸省市旅遊主管官員來台進行交流，合計人數近150人，但行政院陸委會僅同意大陸旅遊業者來台，所有省市旅遊局的官員都不予核准。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍今（10）日表示，這次來台的大陸旅遊業者為九個省市的代表、合計70人，雖然來台總人數未如預期，但這是因疫情兩岸觀光業者中斷交流後，三年半首次有大陸業者來台參展，可說是兩岸旅遊業者交流新的起步，她相當感謝兩岸相關主管單位的協助。

台灣旅遊交流協會指出，大陸海旅會台北辦事處在旅展中將以「縱覽長城 樂享非遺」為主題，重點推出明長城沿線各省市自治區的非物質文化遺產和旅遊景區。而參展省份則分別以「華夏古文明.山西好風光」、「北國好風光.美在黑龍江」、「水韻江蘇」、「詩畫浙江」、「清新福建」、「老家河南」、「極目楚天 鍾情湖北」、「酷酷的海南」、「絲綢之路起點 兵馬俑的故鄉」為主題，推介本省的文化和旅遊資源。

兩岸旅遊業者開始展開交流，但由兩岸官方各自成立的台旅會、海旅會（即觀光小兩會），迄今都未聯繫安排見面，旅遊業者寄望今年8月在安徽召開的「兩岸旅遊聯誼會」，觀光小兩會的會長或秘書長可利用該場合見面，為未來恢復兩岸觀光往來交換意見，但我台旅會相關主管表示，並未收到邀請，也應該不會前往。

業者認為，兩岸政治氣氛不佳，恐怕要等到明年總統大選結束，政治情勢明朗後，才可能有轉機，今年可開放組團赴陸旅遊的期望，恐怕無望了

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