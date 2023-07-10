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車市火熱 汎德永業第2季業績攻頂

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）今（10）日公告2023年6月合併營收為新台幣55.9億元，較去年同期大幅成長23.52％；累計今年第2季合併營收152.5億元，年增18.29％，創單季歷史新高；上半年合併營收273.9億元，年增21.77％，續寫歷年同期新高表現。

汎德永業表示，旗下兩大經銷品牌新車及電動車銷售動能強勁，BMW純電車款銷售占比突破3成，加上Porsche新車大量到港，推升公司連續兩個月營收突破50億大關，寫下營運新紀錄。

汎德永業表示，台灣車市持續火熱，加上BMW重磅電動車到港情況良好，6月BMW i系列純電車款iX、i4大量交車，推升純電車款交車占比連兩個月突破3成，而以預收單情況來看，本月電動車iX1、iX等車款銷售情況仍十分踴躍。汎德永業進一步表示，BMW電動車產品線完整齊全，並在台積極規劃電能生活藍圖，日前更已啟動全新BMW i5純電豪華房車線上預購，將推出全新BMW i5 eDrive40 M Sport與i5 M60 xDrive兩款車型，使BMW純電版圖更臻完整，預計年底前將可在台正式發表，挹注公司業績成長。

Porsche新車第二季大量抵港，推升Macan、Cayenne Coupe及純電動車Taycan交車數量大幅成長，目前Porsche熱門車款買氣居高不下，新車需求缺口仍大，訂單數量也維持穩定成長，加上主力車款全新Cayenne發表在即，整體市場成長性相當值得期待。

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