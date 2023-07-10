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台灣地緣政治論壇9月登場 黃齊元邀奈伊等國際大咖獻策

經濟日報／ 記者劉秀珍/即時報導
投資銀行藍濤亞洲總裁黃齊元。取自黃齊元臉書
投資銀行藍濤亞洲總裁黃齊元。取自黃齊元臉書

台灣地緣政治話題近年來廣受國際關注。投資銀行藍濤亞洲總裁黃齊元成立的東南亞影響聯盟（SIA），將於9月11日在台北遠東香格里拉飯店舉辦「2023台灣地緣政治高峰論壇」，並邀請國際知名學者如國際政治大師米爾斯‧海默、哈佛大學甘迺迪政府學院教授奈伊等人出席，為台灣剖析關鍵未來。

新加坡每年由智庫舉辦「香格里拉對話」，邀請亞洲各國國防部長參加，美中國防部長也會在此場合進行對話，台灣也有學者與會，向來是國際間的年度盛事，這次SIA選在台北遠東香格里拉飯店舉行台灣地緣政治論壇，黃齊元取其名稱相同及內涵類似等元素，為這場活動冠上「SIA香格里拉對話—台北」副題，以凸顯其重要性。

黃齊元表示，這次對話緣起，是因國際地緣政治緊張，台灣處在風暴焦點，民眾關心的議題卻大部分集中在國內選舉，反而疏於了解國際現況，因此希望邀集全球的權威專家深入解讀當前形勢。他說，起先沒想到能邀請到那麼多大咖來台，但受邀對象一聽到主題是探討台灣地緣政治，都表達高度興趣。這些貴賓來台除了出席論壇，也將訪問政府高層及學界等相關機構，進行深度交流。

去年藍濤亞洲已協同各聯盟夥伴，舉辦過「台灣風險線上論壇」，當時邀請國安會前秘書長蘇起與相關領域專家，共同討論從美中到晶片戰爭等地緣政治課題，期能找到台灣最佳解決方案與思維方式。

今年的論壇更聚焦在台海危機與因應策略，有當今全球最具聲望及權威的教授及專家，包括奈伊、芝加哥大學教授米爾斯‧海默（John Mearsheimer）與前美國助理國防部長埃爾布里奇‧柯伯吉（Elbridge Colby）等人，其中奈伊和米爾斯‧海默線上出席，台灣方面久未露面的前副總統蕭萬長將在開幕時致詞，前外交部長田弘茂等人也參與。

黃齊元近年極拓展東南亞業務，東南亞影響力聯盟先期以越南為發展重點，近期已建立起電動車、離岸風電及半導體生態系，還將成立半導體學院，串連東南亞地區的人才庫與產業網路；這次的地緣政治論壇，是在打造台灣的國家生態系，在國際地緣政治的角力中找定位。

東南亞 香格里拉 國防部

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