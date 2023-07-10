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國家住都中心彰化德美好室社宅 統包工程招標

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

國家住都中心於彰化縣再推出「德美好室」社會住宅，預計117年完工，提供約105戶社會住宅，即日起公告上網招標至112年8月16日上午9時止，期能邀集優質團隊與國家住都中心攜手打造有品質的社會住宅，共創美好家園。

彰化縣「德美好室」社宅位於和美鎮和頭路204巷，基地鄰近德美公園、忠權運動公園，公園內設有網球、籃球、壘球、曲棍球場，為附近居民及學校師生重要體育活動場所和頭路北接國道三號，可於十五分鐘內抵達和美交流道，南接彰美路，行車二十分鐘即可至彰化火車站，交通便捷。本案將規劃設置日照中心，提供友善共居環境，服務在地居民，以期能藉由社會住宅活絡鄰里。

國家住都中心持續於全國各地興辦「安居、好室」社會住宅，提供青年及弱勢族群安穩便利的舒適住所，建立宜居的社區環境。歡迎優秀且經驗豐富的廠商加入社宅國家隊的行列。有意願之廠商請密切關注國家住都中心網站採購專區(https://www.hurc.org.tw/hurc/procurement)，一起為團隊注入新動能、共築社宅新價值。

社會住宅 國道 運動

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