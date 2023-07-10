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台灣連鎖國際加盟展前進東南亞 搶先布局馬來西亞市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
2023馬來西亞國際連鎖加盟展7月7日至9日於吉隆坡國際會展中心展出，駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智現身為台灣館業者加油打氣。外貿協會提供
2023馬來西亞國際連鎖加盟展7月7日至9日於吉隆坡國際會展中心展出，駐馬來西亞代表處經濟組長章遠智現身為台灣館業者加油打氣。外貿協會提供

2023馬來西亞國際連鎖加盟展7月7日至9日於吉隆坡國際會展中心展出，外貿協會表示，受經濟部國際貿易局委託，率8家連鎖品牌業者參展並設置台灣連鎖品牌館，展期3天共接洽約448位國際買主，後續預期可促成超過510萬美元商機。

貿協表示，本次台灣館參展業別多元，集結甜品、手搖飲、餐飲及洗衣服務等品牌業者，包含鮮芋仙、凍心炸冰淇淋、瓷禧茶坊、NUTTEA堅果飲、Oja手搖飲、一青檸檸檬飲、風間餐飲、月見山沙威瑪及上洋洗衣服務等，都期待透過參展尋找馬來西亞代理商，希望以馬國作為拓展東南亞其他市場的基礎。

貿協指出，台灣連鎖品牌布局東南亞多年，手搖飲業者過去扮演著領頭羊的角色，已搶先布局馬來西亞及其他東南亞市場，去年下半年開始，隨著疫情趨緩、各國經濟復甦，台灣各具特色的連鎖品牌開始重拾國際化腳步，積極尋找海外商機。

本次參展業者表示，馬來西亞的清真認證普遍為穆斯林市場所接受，因此只要成功申請到馬來西亞的清真認證，等於成功為開發其他東南亞國家及中東國家的穆斯林市場打下穩固基礎。

本次參展商各具特色，凍心獨特的炸冰淇淋，在馬國已有合作夥伴，並考慮合資設廠，共同開拓東南亞市場；另由於馬國消費者健康意識抬頭，認為喝飲料也要兼顧健康，因此讓以堅果做飲料的NUTTEA相當看好馬國市場，該品牌目前已在吉隆坡指標商場PAVILION內設有門店，本次參展希望能吸引更多加盟主；上洋自助洗衣在泰國已有數十間門店，近期亦已開始籌備在越南開店，本次希望透過參加馬來西亞連鎖展，能將該品牌洗衣服務引進馬國市場。

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