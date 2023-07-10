跟上全球「楓旅遊」腳步 易飛網夏季旅展祭百選秋遊行程

旅遊復甦熱潮延續至今年下半年，2023台北國際夏季旅展即將登場，旅遊電商易飛網（2734）以「楓旅遊」為主題，推出各國賞楓系列行程，囊括日、韓必訪賞楓秘境及歐洲紅楓漫旅，邀請國人體驗久違的異國秋日之美，折扣後最低每人只要9,900元起，現場更祭出國際機票及九州團體行程限時買一送一、北海道四人同行一人免費、遊歐最高現折萬元等優惠，且將首度曝光歌詩達莎倫娜號遊輪行程，邀請國人提前預約明年春天日韓櫻花季，凡於旅展現場報名即可參加國內外來回機票天天抽獎活動。

易飛網統整熱門城市秋季最佳賞楓期，日本楓季由北海道打頭陣，道東地區楓葉最早披上紅裝，約9月底便可見紅楓，陸續至10月下旬褪下，道南區則為整個10月份；東北約10月中至11月中；關東由10月中至11月下旬；關西自11月上旬至12月上旬；而九州為最後一棒，楓葉自11月起轉紅。

南韓釜山及首爾的秋楓分別約自10月初、10月中起染紅，至11月初、11月上旬落下；歐洲紅楓最佳觀賞期則約為10月中至11月初。易飛網表示，今年初夏起便有旅人著手規劃出國賞楓行程，目前相關商品已銷售約六成，預計於旅展期間將全數售罄。

日韓追楓萬元有找 全新遊輪賞櫻搶先卡位

易飛網「楓旅遊」系列團體行程CP值最高「韓國首爾紅葉大賞4+1日」，走訪首爾五大楓紅名所，飽覽滿山紅葉和千年銀杏樹，體驗穿韓服漫步韓劇古宮賞秋楓，兩人同行折後每人均價9,900元起；日本「北海道賞楓秋遊道東5日」一睹天然紅毯美景能取湖珊瑚草，搭乘黑岳空中纜車眺望峽谷風光及滿布紅葉的險峻岩壁，再入住溫泉飯店三晚，每人34,900元起；「秋紅之美東北5日」，朝聖日本第一美溪的瀑布與楓林，散策奧入瀨溪流賞紅葉美景，每人39,900元起，日本賞楓行程皆享第二人折4,000元再加碼送小費。

歐洲「德捷秋漫步童話世界10日」飽覽德奧捷秋日美景，易飛網嚴選行程走訪美麗如畫的布拉格秋季楓紅大道，赴捷克最美小鎮庫倫洛夫體驗中世紀風情之秋，每人78,900元起，第二人折一萬元。

此外，易飛網於日前已宣布將跨足遊輪市場，本次於夏季旅展將首度正式亮相「歌詩達遊輪日韓賞櫻自主遊6日」行程，提供國人於明年賞櫻的全新旅遊選擇，旅人可坐擁莎倫娜號上的尊貴禮遇，悠遊海上遊樂園，享受水療SPA、天幕影院、劇院、滑水道、各式精彩表演及特色餐廳酒吧等，陸上則駐足日本佐世保及韓國濟州賞春櫻之美，全新假期體驗每人僅30,900元起。

小資省荷包 日本團旅、香港機票買一送一

易飛網特別針對小資族規劃省荷包專區，限時限量買一送一優惠囊括「九州放暑假4日」挑戰市場最低價，平均每人只要9,950元起，「香港機加酒3日自由行」平均每人4,999元起，國泰航空台北-香港來回機票每人平均2,445元起（皆為未稅價）。「北海道暑假促銷5日」第二人半價，「北陸超值立山名古屋5日」四人同行一人免費，「東京超值小資三樂園5日」兩位大人可免費帶一位兒童（不占床）同遊，第二人折4,000元再贈小費；亞洲航空台北-清邁單程機票超優惠1,259元起（未稅），再享中信卡12期分期0利率專案優惠，平均月付僅105元起即可飛出國。