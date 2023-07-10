一天近4間成交！高雄第1季熱門購屋路段 這條路奪冠

台灣房屋根據聯徵中心資料，統計高雄Q1房貸件數最多的五大熱門路段，其中三民區同盟一路，為全市唯一衝破3百件的路段，樣本數達349件，一天成交近4間，榮登高雄Q1最熱門冠軍路段。

鳳山區的瑞興路，以172件位居亞軍，橋頭新市鎮的橋都路，以119件位居第三，仁武澄德重劃區的八德東路與京吉三路，兩條路均上榜，各以111及105件分居第四、五名。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，三民區與鳳山區為高雄傳統購屋熱區，交易表現始終名列前茅。

以冠軍路段三民區同盟一路來說，路段一側整排為綠化公園，近愛河之心且擁有高醫商圈的優渥生活機能，近期主要受預售大案「郡都當代」交屋推升熱度。

除了市區，橋頭新市鎮、仁武澄德重劃區等蛋白區表現出色，這些重劃區大樓推案量高，住宅選擇性多元、房價亦較市區親民，因此磁吸不少自用與投資買盤進場。

另外，觀察Q1五大熱門路段，平均鑑估房價約落在7~8百萬元左右，其中冠軍路段同盟一路，平均鑑估房價最高，約為876萬元，橋頭新市鎮的橋都路，平均鑑估房價則為697萬元，為五大路段中，房價最親民的路段。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大熱門路段平均房價及路段新建案，多以小宅當道，足見在高房價時代，加上少子化、家戶人口縮減等因素，這些總價千萬元有找，親民好入手的小宅物件，相對備受青睞。