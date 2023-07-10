快訊

3年條款到期前驚險過關 專案師曝「轉正」潛規則

LINE官方貼圖暗酸蘋果頭戴裝置？聊天訊息打Apple Vision Pro出現這囧圖

竹北遠百前舉牌「能為您做任何事」 借錢哥引熱議「現聲」說原因

一天近4間成交！高雄第1季熱門購屋路段 這條路奪冠

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄三民區同盟一路為Q1熱門購屋路段冠軍。圖／台灣房屋
高雄三民區同盟一路為Q1熱門購屋路段冠軍。圖／台灣房屋

台灣房屋根據聯徵中心資料，統計高雄Q1房貸件數最多的五大熱門路段，其中三民區同盟一路，為全市唯一衝破3百件的路段，樣本數達349件，一天成交近4間，榮登高雄Q1最熱門冠軍路段。

鳳山區的瑞興路，以172件位居亞軍，橋頭新市鎮的橋都路，以119件位居第三，仁武澄德重劃區的八德東路與京吉三路，兩條路均上榜，各以111及105件分居第四、五名。

台灣房屋愛河之心加盟店店長蔡志豪表示，三民區與鳳山區為高雄傳統購屋熱區，交易表現始終名列前茅。

以冠軍路段三民區同盟一路來說，路段一側整排為綠化公園，近愛河之心且擁有高醫商圈的優渥生活機能，近期主要受預售大案「郡都當代」交屋推升熱度。

除了市區，橋頭新市鎮、仁武澄德重劃區等蛋白區表現出色，這些重劃區大樓推案量高，住宅選擇性多元、房價亦較市區親民，因此磁吸不少自用與投資買盤進場。

另外，觀察Q1五大熱門路段，平均鑑估房價約落在7~8百萬元左右，其中冠軍路段同盟一路，平均鑑估房價最高，約為876萬元，橋頭新市鎮的橋都路，平均鑑估房價則為697萬元，為五大路段中，房價最親民的路段。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大熱門路段平均房價及路段新建案，多以小宅當道，足見在高房價時代，加上少子化、家戶人口縮減等因素，這些總價千萬元有找，親民好入手的小宅物件，相對備受青睞。

她表示，如為預售交易，因買在之前高雄房價基期較低時，以目前行情，區段房價相對具補漲空間，高雄目前整體買氣雖降溫，不過一些區域供給量大、熱銷路段，尤其重劃區，因具備未來性、房價保值性高，未來價量表現仍可期。

高雄Q1熱門購屋路段TOP5。資料來源／台灣房屋
高雄Q1熱門購屋路段TOP5。資料來源／台灣房屋

房價 重劃區

延伸閱讀

驚！高雄移工持剪刀走在菜市場 警掏棍喝令刀放下就逮

三地集團地上權大樓動土 要讓年輕人住進市中心

高雄登革熱確診病例+1！路竹女驗出第一型 衛生局：疑赴台南染疫

高雄現役軍人駕車撞死騎士 判1年可緩刑理由曝光

相關新聞

台廠首例 正新打入比亞迪輪胎鏈

輪胎業又有重大合作案，供應鏈傳出，正新橡膠正式打入全球最大電動車廠比亞迪（BYD）落地胎（原廠胎）供應鏈。正新昨（9）日...

一天近4間成交！高雄第1季熱門購屋路段 這條路奪冠

台灣房屋根據聯徵中心資料，統計高雄Q1房貸件數最多的五大熱門路段，其中三民區同盟一路，為全市唯一衝破3百件的路段，樣本數...

三地集團地上權大樓動土 要讓年輕人住進市中心

三地集團無畏打炒房，旗下三地開發地產公司（1438）今年5案齊發，持續在高雄及台南推案，繼在高雄車站特區推出的「艾美國際...

遠東SOGO好小孩徵選 報名

遠東SOGO宣布，第11屆「SO GOOD好小孩少年楷模」開放報名，主題為「我們都一樣-打破不平等」，總獎金高達42萬元...

陸石化擴產 衝擊台日韓業者

中國大陸廿項以上的新石化計畫將於今年完工投產，涵蓋諸多塑膠原料，預料未來幾年全球塑膠業景氣將而走下坡，獲利率亦將走軟，預...

毛小孩食品 廠商搶攻大餅

根據統計，毛小孩登記數量已超越十五歲以下人口，在寵物經濟熱潮下，台灣寵物市場商機一年上看六百億元，且持續不斷成長中，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦