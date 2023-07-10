東陽前6月累計合併營收 111.49億元創5年來同期新高
東陽（1319）前6月累計合併營收 111.49億元創5年來同期新高，AM前6月累計營收81.19億元創歷史新高。
東陽公司表示，2023年6月因端午連假工作天數少，自結合併營收19.27億，前6月自結累計合併營收111.49億元，較去年同期累計成長7%，創5年以來同期新高，持續整理整頓，提升整體競爭力。
東陽AM事業6月自結合併營收14.05 億元，前 6月自結累計合併營收 81.19億元，較去年同期累計成長9%，更創歷史新高。
東陽OEM事業6月自結合併營收5.22億，較去年同期成長2%。前6月自結累計合併營收30.31億，較去年同期累計成長1%，創最近5年同期累計新高。（OEM整體累計營收119.83億元成長4%）。
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