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陸石化擴產 衝擊台日韓業者

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

中國大陸廿項以上的新石化計畫將於今年完工投產，涵蓋諸多塑膠原料，預料未來幾年全球塑膠業景氣將而走下坡，獲利率亦將走軟，預料對台塑、樂天化工、湖南煉油等亞洲廠商的衝擊最大。

ＩＣＩＳ顧問公司指出，儘管大陸部分新增產量將供內銷，但由於大陸經濟疫後復甦力道低於預估，加上投資過多導致供給過剩，因此生產乙烯、丙烯等石化原料的報酬率將萎縮。

大陸由於塑膠需求成長速度已超越燃料等其他石油衍生產品，因此業者熱中於擴張石化產能。由於內需無法消化新增產能，大陸將以較低價格擴大輸出石化產品，吃掉日本、南韓大廠的國際市占率

伍德．麥肯錫公司專家指出，儘管越南、土耳其、南非及印度市場需求增加，但並不足以完全吸納大陸新增的供結量。

報酬率 市占率 日本

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