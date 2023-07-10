毛小孩食品 廠商搶攻大餅

根據統計，毛小孩登記數量已超越十五歲以下人口，在寵物經濟熱潮下，台灣寵物市場商機一年上看六百億元，且持續不斷成長中，其中又以食品占最大比重，寵物食品已經成為不可忽視的市場大餅。

高齡化、少子化的趨勢，使得現代人對毛小孩的陪伴需求大幅增加，且愈來愈多人把寵物當家人，在寵物的花費愈來愈捨得，連帶的寵物食品、用品的品質也不斷提高，業者對毛小孩商機也日益重視。

飼料、肉蛋品大廠大成認為，寵物食品市場龐大，因此推出寵物飼料品牌GOMO參與台北寵物用品展。大成指出，台灣寵物食品絕大部分都是進口品牌，本土品牌比較中低端，希望可以打進中高端市場，因此首次使用雞精，以及可溯源的雞蛋，土雞，鮮肉，照顧貓犬的健康，還準備投資五億元，在台南柳營設立寵物食品生產廠，擴大生產乾濕糧、零食及保健產品。

至於國內寵物食品第一大製造業者的福壽實業，旗下多個熱門人氣寵食品牌也參加此次台北寵物用品展。福壽指出，透過近四十年的專業研發經驗，以食用級生產廠，提供犬食、貓食、觀賞魚、觀賞鳥、其他大小動物等六類寵物食品，希望讓毛小孩吃得和人一樣好；而公司去年寵物食品的營收也衝破十億元大關，顯見寵物市場的潛力仍相當龐大。

食品龍頭統一則有兩條專門生產寵物食品的生產線，並以「寶多福」和「寶貝狗」兩大品牌搶攻市場。統一表示，寶多福系列以量販店、超商通路為主，還為犬貓開發健康機能導向的產品，包括添加皮毛保健配方、護膚亮毛配方，以及無憂好心情配方的寵物食品，讓毛孩維持好心情，是市場少見的紓壓犬糧，連毛小孩的心情都照顧到。

就連乾杯集團也將旗下寵物食品品牌更名為「K-PET毛孩乾杯」，推出犬、貓可食用的「老饕級牛舌零食」四款新品。乾杯表示，K-PET毛孩乾杯是結合「牛肉」與「寵物」雙專業背景推出的精品寵物食品品牌，也是「人可食用等級」的高規格寵物食品，希望滿足飼主愛毛小孩的要求。