「圓．宇宙-江屘菊創作個展暨豐邑建設建築商展」盛大開幕

由中部知名建商豐邑建設主辦的「圓．宇宙-江屘菊創作個展暨豐邑建設建築商展」，今(9)日在「豐邑Park One」台中水湳智慧城接待中心舉行聯合開幕儀式，這也是「總裁畫家」江屘菊與豐邑建設首度跨界合作。

今天的開幕式，由台中市文化局長陳佳君、萬群地產董事長謝坤成與江屘菊共同主持。陳佳君致詞時指出，這項展出，建商與藝術家異業結盟，極具加乘效果；雙方以不一樣的形式，表現台灣的文化傳承，秉持不斷創新的精神，共構一場美的心靈饗宴。

江屘菊曾任跨國企業董事長，2021年獲中國十大傑出女企業家殊榮肯定，她經商同時不忘初衷，精進畫藝，每次的展出都令人驚艷。

豐邑建設認為蓋房子好比創作一件藝術品，將之賦予豐富的生命與文化。公司曾榮獲「第16屆國家優良建商及營造商認證標章」、2003至2022年連續榮獲「國家建築金質獎-全國首獎」、2001至2022年連續榮獲「國家建築金質獎」等多項殊榮肯定。

江屘菊表示，她從小就很喜歡圓，因為圓代表圓滿快樂、生生不息。而創作也與經營企業必須創新的法則相同，不斷推出新的作品，讓觀眾有所期待，才能培養忠誠度。

此次畫展主題「圓．宇宙」，以圓象徵能量，隱喻宇宙中所有事物形成的最小單位元素。共展出「禪樂系列」、「滿庭香系列-茶花」、「女人花˙瓶中語」、「銀河球系列」、「禪光系列」、「宇宙之聲系列」等六個系列，從生命的循環與自然中，尋求萬物事理。

主辦單位「豐邑Park One」接待中心的宴會廳場地寬闊、氣勢恢弘，因而規劃展出「禪光系列」與「銀河球系列」聯屏作品，其與建築空間相呼應，恰如其分地展現浩瀚無垠的氣場，為此次展覽的亮點。

豐邑建設推出「豐邑Park One」台中水湳智慧城新案，在中央公園特區興建34層樓高地標，匯集交通轉運中心、台中綠美圖、中台灣電影中心、台中國際會展中心、台灣智慧營運塔等亮點建設，以「智慧、低碳、創新」為願景，整合中、日、德團隊的專業美學，將豪宅建築帶入豐藝級的新境界。

謝坤成說，這項聯展展期自即日起至8月8日，雙方分別以繪畫、建築向「美」致敬，體現生活中的美好。穿梭於建築空間中，用精心設計的裝潢陶冶心性，以畫作喚醒空間氛圍，共同傳遞空間特有的情感。

除此之外，江屘菊此次展出好幾件聯屏巨作，與「豐邑Park One」接待中心宴會廳的氣勢恢弘相互輝映，是一場別出心裁的藝術精品盛宴，不容錯過。