獨家／助業者恢復元氣 桃園機場內商家獲營運期延長和權利金減收

經過近一年的密集協商和討論，桃園機場公司與機場內在疫情期間配合政府政策堅守崗位而導致嚴重虧損的23家業者，近日完成延長合約與減收權利金的新合約簽署，其中在桃園機場內投資金額較大、虧損較多的昇恆昌和采盟免稅店，各延長十年四個月和九年四個月的營運期，甫完成投資和裝修即遇到疫情的義美食品，也獲得延長八年四個月的營運期限。

桃園機場公司證實，確實已經與多家業者完成變更合約協議書簽署，除延長其營運年限，並基於機場公司與業者為夥伴關係，且疫情剛趨緩廠商還需休養生息一段時間，來彌補之前的鉅額虧損，所以在權利金部分是依照運量恢復的比例來收取。

據了解，桃機公司與機場內商家議定，運量恢復在50%以下不收取權利金，運量恢復50%至65%間打五折，恢復至65%以上依正常比例收取，恢復八成以上則依合約規定的數字收取。至於為何不是運量恢復到100%才依合約數字收取，桃機公司解釋，畢竟三年疫情桃機公司也受傷慘重，需要資金挹注，所以協商後雙方同意相互支持、各退一步。

交通部官員表示，桃機公司依照促參法相關規定，以及特別條例紓困方案的內容，與支持政府政策不停止服務而造成虧損的業者，進行延長合約和減收權利金的協商，協商過程中各廠商均須提出會計師簽證的財務報表，桃機公司就廠商的虧損數字進行查核，再試算需多久時間才能彌補三年來的虧損數字。

官員說，經試算後，昇恆昌、采盟兩家免稅商店因投資金額大、員工人數多，虧損金額較其他商家多，故分別給予延長十年四個月和九年四個月的營運期；而義美在2019年底完成美食街的裝潢和引進知名美食品牌後不久，即遭遇新冠肺炎疫情，三年疫情使其損失不貲，經財務試算後，同意延長八年四個月的營運期，其餘業者也獲得延長三年四個月等不同年限的營運期。