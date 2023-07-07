台中大遠百「夏甜來了！台南芒GO好SHOP趴」香甜登場

台中大遠百與台南市政府攜手合作「夏甜來了！台南芒GO好SHOP趴」，今（7）日起至7月9日在12樓香甜登場，台南市長黃偉哲、立法委員莊競程、農糧署副署長姚志旺、遠東百貨董事總經理徐雪芳等人，特別到場共同促銷香甜的台南芒果。

另外，包括遠東百貨營運長林彰豊、協理陳佑任、台中大遠百店長藍卓成、台南市農產運銷公司總經理楊弘義、南瀛農產國際行銷總經理余清永、南化區農會總幹事温進添、台南市農業局副局長陳仲杰、觀光旅遊局代理局長林國華等人，也一同宣告物產展正式開展。

活動現場販售台南精品芒果及台南物產，並邀請台南觀光大使魚頭君和台中大遠百吉祥物花寶寶，一同跟消費者互動嗨翻天；此外，展售期間還有滿千抽台南好禮活動，歡迎民眾前往參觀採購。

黃偉哲表示，台南是「全糖城市」，盛產汁多味甜、風味馥郁的鳳梨、芒果、文旦等果品，深受港、日、韓等海外市場歡迎之外，在國內也有口皆碑。

台南芒果具有精品品質、實惠價格，因此和連鎖百貨通路合作，希望讓更多消費者品嚐之後就難忘台南芒果等水果美味。

此外，明年是台南建城400年，2024台灣燈會

在台南、台灣國際蘭展及世界蘭花會議、台南400永續農業主題展等系列精彩活動，歡迎大家買過、吃過台南物產好滋味之後，更能來台南玩個夠。

徐雪芳表示，台南盛產水果，多項果品產量、品質在全台數一數二。遠百提供民眾精緻品味生活之外，也結合各種主題推出活動，這次以台南芒果為主題，從6月17日至6月25日遠百竹北、7月7日至7月9日台中大遠百，後面還有板橋及高雄場次，讓全台民眾都可以樂饗芒果香甜。

隨著疫情解封，台中大遠百上半年業績累計已達106億元（含稅），較去年同期成長15%，其中包括服飾、餐飲都有較明顯增長；預估今年業績目標上看210億元以上。

台南市農業局長李建裕表示，市府農業局及台南區農業改良場，持續合作輔導台南農民精緻栽培管理技術，另也積極與農糧署協同合作，拓展海內外通路。