夏至高溫消暑飲品暢旺 福貞6月營收攀升為歷年同期次高

福貞-KY（8411）公布6月合併營收7.99億元，較上月與去年同期分別成長13.8%及7.6%，創單月同期次高。今年以來保持逐月攀升走勢，帶動第2季合併營收21.30億元，年增4.8%；累計上半年合併營收37.94億元，較去年同期略減1.9%。

福貞6月合併營收月年雙增，主要因為夏至高溫，消暑飲品銷售暢旺，品牌商陸續推出新品搶市，帶動公司二片式鋁罐、三片式鐵罐及罐蓋等產品出貨成長。

福貞表示，二片式鋁罐產品以啤酒、涼茶與碳酸飲料為大宗，三片式鐵罐則以顆粒、蛋白及果汁飲料為主，推升6月合併營收為單月歷史同期次高。

今年以來，中國大陸民生消費力道漸趨復甦，尤其邁入第2季產業旺季，在二片式鋁罐與三片式鐵罐穩健出貨下，加上新竹廠推出202罐蓋、200ml及250ml的mini罐型等新品挹注，帶動大陸廠區與新竹廠第2季平均稼動率達八成以上。

福貞6月30日啟動第七大生產基地-陝西廠開業，預計分期建置兩條二片式鋁罐生產線，第一期產線按進度規劃可望於今年中秋節旺季前進行投產，產品涵蓋涼茶、啤酒及各式飲料罐，客戶遍及全球知名品牌。

目前在手客戶為中國大陸知名啤酒大廠，陝西廠預估年產能可達6億支空罐，實現人民幣3億元年產值目標。

展望下半年，福貞說，主要原物料價格漸趨平穩，在毛利率表現上可望益形穩健，後續於第3、4季將迎接中元節、中秋節與農曆年節等接續節慶商機，消費者對於罐裝飲品、顆粒類產品需求將可挹注全年營收回復正向成長。