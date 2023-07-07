宇隆第2季營收季增1.8% 台中新廠預計明年第1季量產

宇隆（2233）公布6月合併營收2.64億元、年減4.5%；第2季合併營收7.95億元，季增1.8%、年減6.6%；上半年合併營收15.75億元、年減10.0%。

宇隆指出，第2季營收較上季增加，主要受惠於汽車類客戶在出口歐美及內銷中國大陸的汽車訂單動能轉強，挹注第2季汽車營收季增16%。而自行車的庫存調整也逐漸進入尾聲，預期下半年的出貨將優於上半年。

儘管目前宇隆仍謹慎面對大環境負面因子，所帶來對營運挑戰的可能性，但以在手訂單來看，汽車類、醫療類客戶持續針對新技術升級的新品討論量產計畫排程，有機會隨著下半年步入產業旺季，帶動客戶拉貨力道升溫，為整體營運帶來正面助益。

展望未來，宇隆憑藉在精密金屬零組件加工領域上，掌握關鍵客製化開發技術、大量生產、全球交貨等優勢，公司在未來中長期營運所需的人力、設備擴充、場地等規劃建置也保持良好進展。

宇隆今年規劃投入6億至10億元資本支出，台中新廠也馬不停蹄加速擴廠，目標明年第1季完工量產，除月產能將較目前台中廠擴增3倍，也將協助提供包括自行車、汽車、工業用、行星減速機等客戶，更多新技術升級應用的新品開發與量產。

尤其在減速機方面，隨著全球工廠產線自動化升級需求日益增加，公司致力於減速機領域創造新價值，應用於加工機械與自動化系統等精確定位，協助客戶降低生產成本，進一步提升宇隆在「模組化解決方案提供者」的整體研發能力與製造量能。