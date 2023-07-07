智伸科新能源車市場成長動能助下半年營運回溫

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技（4551）今日公布 2023 年 6 月合併營收為 6.09 億元，因適逢半年度客戶盤點訂單出貨與需求，短期影響整體拉貨力道，使得單月營收呈月減、年減；累計 2023 年第2季合併營收達 18.40 億元，累計 2023 年上半年合併營收達 37.01 億元，以目前在手訂單來看，客戶有機會於第3季汽車暑休傳統淡季後拉高庫存回補力道，創造智伸科營運有望於第2季落底、撥雲見日。

智伸科表示，從今年上半年的汽車業務整體出貨來看，燃油車及新能源車站整體汽車事業體的業績比重，因燃油車因中國大陸經濟重啟後的需求復甦不如品牌車廠預期，加上近期內地禁止生產、進口、銷售不符合國六排放標準 6B 階段的汽車，使得經銷商於近月積極去化相關應用車型的庫存，下降對於燃油車相關供應鏈的下單節奏，並同時拉升對於新能源車的需求，伴隨著中國大陸新能源車市場的擴大，智伸科旗下汽車事業部的產品結構也隨之明顯調整，公司看好隨著新能源車占比持續增加，加上醫療事業體新產品在市場滲透率持續拉升，有助今年下半年營運有望繳出優於上半年的成績。

觀察中國大陸政府近期宣布新能源汽車車輛購置稅減免政策將延長至 2027 年年底，這已是大陸第四度進行延長補貼政策公告，可見中國大陸將戮力擴大新能源車市場發展的決心，加上主要客戶美國一階(Tier1)汽車供應商大廠 BorgWarner 近期發布的永續報告中指出，新能源車營收占比預計將在 2025年達到 35%，並在 2027 年提升至 49%，凸顯不管從中國大陸政策及供應鏈整體趨勢來看，將對智伸科新能源車業務持續向上發展帶來強勁的業務成長動能，公司未來將持續與客戶端開拓產品多樣性，切入電動車精密零組件重要供應鏈，整合日新月異的的機器性能，並開發更多元的加工及組裝能力，期望提供汽車、醫療客戶更多高附加價值的產品，並以成為「世界級的精密機械領導廠」為目標邁進。

展望 2023 年下半年，根據官方公布的數據，中國大陸 6 月份的製造業活動連續第三個月出現萎縮，顯示中國大陸經濟在取消清零政策之後的復甦仍處於疲軟的跡象，然從目前客戶給予的訂單展望來看，汽車業務中的電動車新案包括傳動系統、安全系統等相關關鍵零部件，將助力推高新能源車的營收比重，齊步推進今年汽車營運回到疫情前的成長軌道，同時醫療新舊訂單的穩健挹注，兩大動能齊步進補下，進一步提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率表現，創造智伸科今年營運逆勢繳出穩健向上成長的成績單。