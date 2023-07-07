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裕融上半年營收成長表現亮眼 多元策略布局有方

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融企業（9941）於今(7/7)日公布6月合併損益自結，單月營收35億元，年增15.7%，貢獻每股盈餘 (EPS) 1.16元。累計上半年合併營收201.6億元，較去年增長16.2%，稅前利益為47.2億元(年增10.6%)，稅後盈餘36.3億元(年增16.7%)，累計每股盈餘達6.27元，較去年同期成長1.13元(以加權平均流通在外股本54.82億元計算)，整體營運績效展現高成長動能。

上半年業績成長因素，裕融表示除歸功於本業車市回溫外，旗下金融事業公司表現亮眼為挹注獲利的主要來源。企業金融方面，新鑫企業受惠於企業資融業務成長為主要成長動能，光電業務部分正進行部分地區儲能案場建置評估，下半年待自有案場通過三轉一審核，即可推進售電業務時程；汽車金融事業正值各汽車品牌夏季銷售競賽，可望進一步帶動營收成長；消金業務積極與合作夥伴共同開發線上、線下業務及多元產品通路；水平移動服務事業則配合集團綠能移動策略發展，持續布局低碳生活周邊設備及服務。

展望下半年表現，裕融表示多元事業布局的策略已初見成效，將透過各事業體持續發展各項策略之執行，並樂觀看待與集團旗下發展事業之綜效。

營收 布局

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