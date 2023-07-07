和潤企業營收再創歷史新高

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）今(7)日公告6月自結合併營收為23.6億元，年增23.9%；第2季合併營收為69.2億元，年增26.7%；綜觀今年上半年的營運表現，累計合併營收為134.8億元，年增26.6%。 6月、第2季、上半年之合併營收皆再寫下歷史新高紀錄。

和潤企業單月、單季、上半年合併營收再創歷史新高，主要因為今年度各項業務持續深耕，多元並進，帶動整體營收增加。旗下子公司亦助攻有成，專精商用車分期之和勁企業營運效益持續發酵，營收較前月成長22%，成長動能強勁；隨著疫情趨緩國內旅遊活絡，和雲行動服務iRent租車服務趟次也持續增加，營收較去年同期成長32%，租賃需求持續暢旺。