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全台電動車快速成長21倍 社區充電樁引爆商機

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近年全球掀起電動車熱潮，台灣也不例外，近5年電動車大幅成長21倍，然而在電動車趨勢發展快速下，許多電動車的車主無法在自己社區裝設充電椿，一方面衍生出社區問題，另一方面也出現龐大的充電樁商機。

根據財政統計通報，電動車受惠於電池、馬達等車輛零組件之關鍵技術有所突破、淨零碳排政策等因素，2022年底電動車為3.6萬輛，較2017年底增21倍，其中自用小客車2.8萬輛，增幅達35倍，北市又占了全台的將近2成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，電動車未來市占率將大幅拉升，也衍生出充電的龐大商機與需求，對於電動車的車主來說，最方便的方式還是不用特定跑到外面的充電椿，若是自己社區停車就可以充電最為方便，不過大多數的社區並沒有類似的裝置，甚至住戶自己要加裝都還要經過管委會同意，社區充電椿推廣與增設速度，遠遠追不上電動車快速增加的趨勢。

即使現在新的推案，電動車的充電椿也不是新建案規劃時的標準配備，曾敬德指出，新建案充電椿的一般做法，多為預留充電線槽並擴大機電的備載容量，日後社區或屋主可視車輛（品牌）的充電設備安裝之。

全台電動自用小客車輛數高速成長，2022年底達2.8萬輛，其中又有2成在台北市，不過有些社區住戶申請時，往往遇到安全性、社區整體用電、費用與公平性與線路美觀等問題被拒絕，即使自己要花錢加裝，在修法通過之前，也不見得能夠順利加裝，甚至網路上還有「全台不同意安裝充電設備的社區」的相關資料。

電動車 建案 充電樁

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