快訊

點烤鴨外送索取1個鴨屁股餵阿金 老闆「豪氣加碼到1KG」讓牠瞬間肉肉自由

「小暑」熱翻啦！社子38.1度、暖暖38.0度 專家警示：小心熱衰竭

訂錯機票「害24人滯留印度」！ 領隊「1舉動」惹怒全場 旅行社緊急道歉認賠

前鎮科技產業園區11日徵才 釋出逾800個職缺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

為協助民眾及青年能夠順利投入職場，加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於11日在高雄前鎮科技產業園區舉辦現場徵才活動，現場計有天二科技、典範、組弘、華東及和詮等5家廠商網羅人才，釋出逾800個職缺。

徵才活動時間訂於7月11日上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室（前鎮科技產業園區，高雄市前鎮區中一路2號後棟2F），職缺項目包括品保作業員、製造作業員、操作員等逾800個名額。此外，廠商還提供各種員工獎勵如績效獎金、三節獎金等。

高雄分處表示，園區內智造基地的前瞻創新大樓已完工啟用，將陸續創造就業機會，形成高階製造及科研發展重鎮，歡迎各類人才積極把握前進園區就業的機會，並進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網（https://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，找到理想的工作。

徵才活動 求職

延伸閱讀

竹北12億東區多功能市場園區 中央允支持 可望經費挹注

鼓勵求職 青年跨域就業交通補助3千 租屋補助5千

影／補教狼師性侵國中資優女生3年 同屆生：太缺德了！

議員鄭孟洳上街實測 從捷運站找不到路轉乘輕軌

相關新聞

北台首購天堂也淪陷？小資房貸族占比剩三成

基隆被稱北台灣購屋天堂，不過聯徵中心資料揭露，今年Q1基隆年收入在20~60萬之間小資房貸族占比僅30%，創統計以來同期...

電動車5年增加21倍 社區充電樁跟不上腳步

根據財政統計統計，電動車受惠於電池、馬達等車輛零組件之關鍵技術有所突破、淨零碳排政策等因素，2022年底電動車為3.6萬...

3萬房貸補貼專案逾53萬戶申請 林右昌：10日起撥款

內政部長林右昌今日表示，「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」從6月開辦迄今，已有超過53萬戶申請，營建署分批加速審查中，首...

「關關難過關關過」從女籃國手到汽車集團老闆 裕隆嚴陳莉蓮的籃球經營學

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮在今年中華車的股東會上說，因為有籃球的經驗，讓她在裕隆集團的接班不困難。

北市CP值高公園宅哪裡找？這三區綠地多、房價僅5字頭

永慶房產集團整理2022年台北市政府工務局已開闢公園綠地數據，其中文山區每人享有公園綠地面積13.95平方公尺面積最大，...

裕隆集團多元化發展 台元紡織積極轉型投入生活型態與零售流通事業

裕隆集團近年大動作進行多元化發展，在新店裕隆城即將開業前，台元紡織同時積極升級轉型投入生活型態與零售流通事業。由紡織體系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦