前鎮科技產業園區11日徵才 釋出逾800個職缺
為協助民眾及青年能夠順利投入職場，加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於11日在高雄前鎮科技產業園區舉辦現場徵才活動，現場計有天二科技、典範、組弘、華東及和詮等5家廠商網羅人才，釋出逾800個職缺。
徵才活動時間訂於7月11日上午9時30分至11時，在高雄分處後棟第一訓練教室（前鎮科技產業園區，高雄市前鎮區中一路2號後棟2F），職缺項目包括品保作業員、製造作業員、操作員等逾800個名額。此外，廠商還提供各種員工獎勵如績效獎金、三節獎金等。
高雄分處表示，園區內智造基地的前瞻創新大樓已完工啟用，將陸續創造就業機會，形成高階製造及科研發展重鎮，歡迎各類人才積極把握前進園區就業的機會，並進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網（https://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，找到理想的工作。
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