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裕隆集團多元化發展 台元紡織積極轉型投入生活型態與零售流通事業

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台元紡織支援蘭州國中。業者提供
台元紡織支援蘭州國中。業者提供

裕隆集團近年大動作進行多元化發展，在新店裕隆城即將開業前，台元紡織同時積極升級轉型投入生活型態與零售流通事業。由紡織體系嘉裕公司結合服飾品牌與餐飲打造的輕食複合品牌「勺日咖啡」今年進入展店期，進一步貼近終端消費者的成果逐步發酵，除了勺日展店加速，據悉台元紡織的新事業布局亦將於今年9月推出全新餐飲品牌「TOK盡興食光」，首店將在新店裕隆城登場，以casual dining結合文化策展，正式進入多品牌發展階段。

剛萌芽的「食」業務體積極響應集團創造地方和諧共榮的精神以及落實減碳政策，除了優先採用在地且人道飼養的食材，例如大武山非籠飼蛋、花蓮縣唯一無毒農業認證示範牧場的吉蒸牧場阿秀鮮乳，各品牌還攜手主動投入社會關懷，「TOK盡興食光」儘管仍在緊鑼密鼓的品牌籌備期，過去半年來已經持續協助台北市蘭州國中規劃並提供學生留校夜自習的營養便當。

蘭州國中因地緣關係，弱勢生比例偏高，但學校管理階層長年治學嚴謹，推動品格與體育教育有成，有心在校夜自習的學生除了亟需利於複習讀書的環境，也要有均衡的營養補給體力，品牌團隊除了每天更換菜色並細心注意配菜是否符合學齡兒童成長所需，還親自送到校門口減少學生需要外出可能的交通風險，在學生重大考試結束後，「勺日咖啡」則派出甜點師親授蛋糕擠花技巧，與社區學校共同發展學生多元的課後活動，許多學生大呼「比以前的便當好吃很多」，也為自己精美的奶油擠花作品一掃害羞面孔露出得意的笑容。

除了跨產業創新、與社區共好，台元紡織與嘉裕公司對新產業夥伴的加入更提供不遺餘力的照顧，不僅薪資優於市場、定期提撥業績獎金，二個品牌都提供現做員工餐與每日一杯咖啡「喝了再上」的精神補給；此外，公司每年投入食品衛生安全與職業安全相關講座讓員工免費受訓、提升工作專業，保護消費者與員工的安全及健康。

裕隆集團 咖啡 餐飲

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