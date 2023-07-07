快訊

夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

找NBA球星拍照慘遭保鑣撂倒 小甜甜布蘭妮要求公開道歉！

男子搭法航座位狂飄屎臭味！追問真相後竟是人血＋排泄物

北台首購天堂也淪陷？小資房貸族占比剩三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
基隆街景。記者游智文／攝影
基隆街景。記者游智文／攝影

基隆被稱北台灣購屋天堂，不過聯徵中心資料揭露，今年Q1基隆年收入在20~60萬之間小資房貸族占比僅30%，創統計以來同期新低，與2019年Q1相比，大減近8個百分點，顯見基隆小資房貸族的買房難度正在快速攀升。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，基隆房價高漲是導致小資族群佔比減少的重要原因，依據內政部資料顯示，今年Q1基隆平均單價約17.58萬元，房價再創歷史新高。相較2019年同期每坪13.8萬元，5年來的房價漲幅高達26%。

除落後補漲因素，城際轉運站、基隆塔建設，以及基隆捷運議題的發酵，都為基隆房市增加了不少話題性，進而推動區域房價水漲船高，未來伴隨上述建設題材的落實，區域房價繼續成長可能性很高，民眾買房門檻恐會進一步增加。

東森房屋七堵百福加盟店店東陳美霞表示，今年受到房市黑天鵝的衝擊，全台多地的房市交易量能都快速降溫，不過基隆房市表現仍相對穩健，主要有以下兩個方面原因。

一方面，目前基隆的房價仍普遍落在1~2字頭，幾乎是新北的一半、台北的1/4，低價優勢明顯。

另一方面，基隆過去因交通不便為人詬病，現在基隆捷運議題的討論聲浪頗高，又有基北北桃1200元生活圈套票為上班族們減輕通勤成本，近年來有很多的大台北通勤族紛紛移居基隆，用通勤時間換取可合理負擔的房價。

對於打算在基隆置產的民眾，陳美霞表示，七堵是目前基隆房市交易熱度相當不錯的區塊，七堵腹地不大，新建案的推案數量相對較少，區內以屋齡較高的中古公寓、華廈居多，總價6、700萬左右就能買到屋況還不錯的三房。

目前從七堵搭乘公車或台鐵，僅需30~60分鐘左右就可以達到汐止、內湖一帶，未來基隆捷運若能實現，七堵往來汐止、內湖的交通會更加便利，有望磁吸更多北市外溢人口的進駐，區域房價也有機會可以再迎來一波漲幅。

近5年基隆年收入20-60萬小資房貸族占比變化。資料來源／東森房屋
近5年基隆年收入20-60萬小資房貸族占比變化。資料來源／東森房屋

房價 房市 捷運

延伸閱讀

影／基隆暖暖金華街資源回收廠大火 市區塑膠臭味難耐

遭批假環團 挺四接專家學者強調協和油換氣是務實解方

原要替民進黨奪基隆立委 張秉鈞涉詐遭押抗告踢鐵板

基隆市府攜手55688代駕 推出全台首創「城市代客泊車」便民服務

相關新聞

北台首購天堂也淪陷？小資房貸族占比剩三成

基隆被稱北台灣購屋天堂，不過聯徵中心資料揭露，今年Q1基隆年收入在20~60萬之間小資房貸族占比僅30%，創統計以來同期...

台鐵R200型新柴電機車正式亮相 柴電家族大集合喜迎生力軍

交通部臺鐵局全力推動「十年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R2...

賓士、奧迪 新電動車搶市

豪華車品牌大動作強攻電動車市場，台灣賓士昨（6）日發表三款電動休旅車款，售價358萬至603萬元，預估到年底電動車銷量將...

非豪華車品牌 出招較勁

電動車受限於電池成本高昂，即使非豪華車品牌推出的電動車售價至少也要150萬元以上，對應國產車主力客層在百萬元以下，電動車...

聯邦快遞擴建桃園轉運中心

聯邦快遞集團旗下聯邦快遞昨（6）日與遠雄航空自由貿易港區公司簽署協議，將在桃園機場自由貿易港區貨運園區擴建現有的聯邦快遞...

亞泥落實ESG 獲國際認證

亞洲水泥接軌國際、落實ESG，制定最高道德規範，去年底董事會通過賄賂防制管理政策，近日更取得ISO 37001反賄賂管理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦