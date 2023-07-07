北台首購天堂也淪陷？小資房貸族占比剩三成

基隆被稱北台灣購屋天堂，不過聯徵中心資料揭露，今年Q1基隆年收入在20~60萬之間小資房貸族占比僅30%，創統計以來同期新低，與2019年Q1相比，大減近8個百分點，顯見基隆小資房貸族的買房難度正在快速攀升。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，基隆房價高漲是導致小資族群佔比減少的重要原因，依據內政部資料顯示，今年Q1基隆平均單價約17.58萬元，房價再創歷史新高。相較2019年同期每坪13.8萬元，5年來的房價漲幅高達26%。

除落後補漲因素，城際轉運站、基隆塔建設，以及基隆捷運議題的發酵，都為基隆房市增加了不少話題性，進而推動區域房價水漲船高，未來伴隨上述建設題材的落實，區域房價繼續成長可能性很高，民眾買房門檻恐會進一步增加。

東森房屋七堵百福加盟店店東陳美霞表示，今年受到房市黑天鵝的衝擊，全台多地的房市交易量能都快速降溫，不過基隆房市表現仍相對穩健，主要有以下兩個方面原因。

一方面，目前基隆的房價仍普遍落在1~2字頭，幾乎是新北的一半、台北的1/4，低價優勢明顯。

另一方面，基隆過去因交通不便為人詬病，現在基隆捷運議題的討論聲浪頗高，又有基北北桃1200元生活圈套票為上班族們減輕通勤成本，近年來有很多的大台北通勤族紛紛移居基隆，用通勤時間換取可合理負擔的房價。

對於打算在基隆置產的民眾，陳美霞表示，七堵是目前基隆房市交易熱度相當不錯的區塊，七堵腹地不大，新建案的推案數量相對較少，區內以屋齡較高的中古公寓、華廈居多，總價6、700萬左右就能買到屋況還不錯的三房。