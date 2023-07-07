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大稻埕夏日節 觀傳局三大精進「優化交管、增設流廁、加強清垃圾」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023大稻埕夏日節活動每週三煙火施放周邊交通疏導管制措施。北市觀光傳播局提供
2023大稻埕夏日節活動每週三煙火施放周邊交通疏導管制措施。北市觀光傳播局提供

2023大稻埕夏日節5日晚首度施放180秒主題煙火，吸引逾5萬人次湧入，卻也對周遭鄰里交通及環境等造成壓力。對此，北市觀光傳播局除當晚緊急召開檢討會，6日也由副市長李四川召開跨局處檢討會，針對交通、人潮管制疏散，以及垃圾清運、流動廁所量能等議題分別提出精進方案，並要求各局處積極改善，盼接下來的活動能帶給國內外旅客更好的台北夏日體驗。

交通管制方面，李四川要求交通局、警察局、交通大隊等相關單位積極因應，將對下班車潮之影響降至最低，而捷運公司及公運處也應加密運輸班次。北市警察局交通警察大隊則提出「四大精進作為」，包含：

ㄧ、停車管制：淡4號水門堤外路邊停車格取消，規劃緊急應變通道，並視人流情形，彈性實施管制。

二、高架（快速）道路管制：

（一）華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路匝道管制。

（二）環河高架道路往北疏導貴陽街下匝道。

（三）和平西路、洛陽停車場匝道往北環河高架道路方向管制。

三、擴大範圍管制：

（一）時間：每週三20時至21時30分，視狀況彈性管制車輛只出不進（住戶開放通行）。

（二）範圍：環河北路（含）以東、民權西路（不含）以南、延平北路（不含）以西、忠孝西路（不含）以北，視人、車潮擴大管制至重慶北路。

（三）路口：民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西；延平北路、民生西路口管制往西（19時30分起）。

四、改道動線建議並加強宣導：

（一）東西向車流：改道行駛酒泉街、民族東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路。

（二）南北向車流：改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

針對民眾反應垃圾桶及流廁不足問題，觀傳局表示，接下來除大稻埕碼頭及延平河濱公園既有的13座景觀廁所及2座流動廁所外，環保局支援的流廁車將從兩部增為四部，另活動廠商也將增設個人流廁40座，觀傳局則將加強宣導及現場導引，讓民眾平均分散使用。

至於大型垃圾桶設置，觀傳局則說，將從原本設置的13組增為25組，並隨時有專人清理，以維護環境整潔。此外，觀傳局也將加強現場廣播宣導功能，引導民眾安全疏散，並隨時將現場狀況及資訊有效傳達給參與民眾。

觀傳局強調，接下來還有七場煙火施放，除了會密切留意交通狀況及人潮疏散安全、周邊環境整潔，也會不斷納入各方意見並持續改進，希望讓大家都在大稻埕夏日節獲得美好回憶。

警察 大稻埕 李四川

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