台鐵R200型新柴電機車正式亮相 柴電家族大集合喜迎生力軍

交通部臺鐵局全力推動「十年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭也於6月11日抵台，經過整備，將於7月10日在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。臺鐵局同時調集歷代「R嚕」系列柴電機車，家族大集合共同迎接R200全新生力軍的加入。

「R200型新柴電機車見面會」規劃於7月10日(一)14：00至14：40在彰化扇形車庫舉行，當日15:00-17:00並開放給一般民眾參觀，活動除了展示全新抵台的R201、R202兩輛新型機車外，更結合百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，舉辦R200 welcome鐵道市集(13：00至17：00)、新車寫生體驗(15：00至17：00)，並與在地文史組織「旅庫‧彰化」合作推出「跨越彰化百年時空軌道走讀」(11：00至16：00)，讓民眾透過多元活動，一起認識鐵道文化與歷史故事，共同感受台灣美好的鐵道風情。

R200型新柴電機車後續將展開密集的試運轉作業，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化臺鐵疏運服務，成為台灣鐵道運輸「更強大的後盾」WE SUPPORT。