全台最大「SVR Esports極速境界」賽車電競店進駐台中

提倡台灣賽車運動，滿足民眾對賽車的嚮往，全台規模最大的「SVR Esports極速境界」電競旗艦店，今（6）日在台中市七期市政路、文心路口盛大開幕。這也是目前全台設備最齊全，同時在線賽車模擬器最多的實體門市。

「SVR Esports極速境界」店長沈皇名指出，開設實體門市最主要目的，就是提倡台灣賽事運動。他強調，「SVR就像是虛實賽車學院，在這裡可以滿足所有人對賽車的需求，讓熱愛賽事的人可以歡聚在一起」。

值得注意的是，SVR是台灣的新創私人車隊，整合了所有賽車相關活動的新星車隊，也是台灣藝人姚元浩及玖壹壹春風的隸屬車隊。沈皇名強調，「讓所有人都能接觸到賽車」，是SVR成立的宗旨。

尤其，SVR擁有自己的明星車隊，日前才榮獲STS超級房車全國系列賽B組年度總冠軍和最佳形象車隊，不久的未來也將前往國外參加國際賽事。

目前，SVR有許多家協力廠商，可以量身規劃所有的賽車體驗及課程，不管是賽車模擬器、圈賽、飄移、卡丁車等，都能整合包套，找到屬於自己的方案，甚至還有專營國內外的賽事旅遊，讓更多人接觸到賽車。

今天的開幕活動眾星雲集，除了有台灣天團玖壹壹春風及賽車藝人姚元浩之外，還邀請許多現役賽車手和模擬器賽車手到場共同競技，並由台灣首席飄移魔術師戴曉祥主持賽事。

享譽國際的日本最著名賽車選手，同時也是「WDS世界飄移系列賽」的御用裁判長三田英二更到場助陣，全程展現精彩刺激親如實境的競賽。

台中旗艦門市設置有13座賽車模擬器，包括最高階的六軸動態模擬器，還有一輛鎮店之寶，就是真正為賽道開發的Prototype原型賽車—Ligier JS P3賽車。

這輛由法國知名賽車設計與製造公司Ligier Automotive所開發的賽車，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年由JS P320接替為止，共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績相當輝煌。

沈皇名表示，雖然國內賽車運動才剛起步，不過近幾年因疫情影響，讓賽車電競活動快速崛起；而隨著賽車模擬器實體門市的設立，也讓電競玩家開始走出家門，來到實體門市享受彷彿置身於賽車座駕的快感。

透過賽車模擬器，可以超擬真的駕駛操控賽車，不論是甩尾、圈賽、飄移、卡丁車都能體驗，重點是整個過程非常的安全，還有專業教練全程指導。

沈皇名說，目前12至25歲的年輕人或學生族群，可以來實體門市玩賽車模擬器；30至40歲的賽車選手想練車，則可以在此操控動態模擬器，包括卡丁車、房車、拉力賽、爬山賽等。