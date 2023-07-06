LINE Pay指定米其林指南推介美食 領券享9折優惠

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

進入暑假聚會旺季，LINE Pay7月推出精選用戶最愛米其林指南推介美食，領券享9折優惠；最新一季有感回饋的「天天LINE Pay日」再攜30大品牌於7月到9月齊祭優惠，用戶每月可領LINE POINTS 1,145點，指定店家最高享8%回饋，更集結3大人氣連鎖咖啡店LOUISA、cama、CAFE!N 用咖啡香一起度過炎夏。

即日起至7月底止，每週五、六、日至活動指定店家消費，透過LINE Pay好康地圖領取優惠券，即可享9折優惠。用戶最愛熱門店家包括坐落於衛武營藝術文化中心內、名列米其林指南入選餐廳的「Stage 5」，聚餐首選的泰式家庭料理「baan Taipei」，提供豐盛溫暖營養補給餐點的「雙月食品社」，人氣最旺早餐豆漿店「阜杭豆漿」，提供份量小巧精緻台菜的「馨苑小料理」，大啖美食又享好康優惠。

LINE Pay表示，自2022年推出「天天LINE Pay日」活動，因集結多元店家且提供一週7天消費有感回饋而受到用戶喜愛，更帶動人氣指標店家交易量成長近2倍。7月起至9月底再攜手30品牌合作齊推優惠，咖啡美食、生活採買、日常購物或乘車加油等，都可透過LINE Pay消費賺取LINE POINTS回饋，用戶每月最高可領LINE POINTS 1,145點回饋。

週一至週五集結三大知名咖啡品牌「LOUISA」、「cama」、「CAFE!N」，每月單筆消費滿50元達3次即享LINE POINTS 20點優惠，力挺用戶每日來杯咖啡喚起好精神。每週二到週四至麥當勞消費享筆筆3%回饋，每週五至爭鮮餐飲單筆消費滿300元享4％回饋，每週六、日至包括「FM STATION馥漫麵包花園」、「馬可先生」等8大指定烘焙麵包店單筆消費滿250元享10點回饋。

「天天LINE Pay日」亦提供生活購物、採買等LINE POINTS回饋。每週二、三、四於foodpanda單筆滿199元且單月累計6筆，享50點回饋；每週五至大創百貨、光南大批發、金興發三大生活百貨單筆消費滿250元享5%回饋；每週六、日到摩曼頓單筆消費滿3,000元享8%回饋。加油乘車亦享回饋，每週一到五於台灣中油、台亞石油、台糖加油站單筆滿500元且單月累計3筆享50點回饋；每週六、日搭乘台灣大車隊單筆滿70元且單月累計4筆享70點回饋。

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