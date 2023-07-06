聯邦快遞與遠雄簽署協議 擴建聯邦快遞桃園國際機場轉運中心

聯邦快遞今（6）日與遠雄航空自由貿易港區公司簽署協議，將在桃園國際機場的自由貿易港區貨運園區擴建現有的聯邦快遞轉運中心。新設施大幅提升的分揀系統和倉儲能力，將更好的服務於尋求進入國際市場的本地企業，並支持台灣市場日益成長的貿易需求，從而提升作為全球供應鏈重要參與者的地位。

新設施預計將於2025年投入營運，佔地面積超過 4,537坪，為現有設施一倍以上，包括地上四層及地下一層，涵蓋辦公區域、操作區、倉儲區，等總計5,747坪的室內空間，並搭載自動化分揀系統，預計該分揀系統每小時能夠處理多達 9,000 個包裹，分別能相較現有設施提升2.5倍的進口貨件、及1.2倍的出口貨件處理效率。設施內也將融合永續發展的理念，採用電動化機具，致力於落實在2040年實現全球業務碳中和營運的目標。

桃園國際機場位居東亞樞紐位置，航網綿密加上航空機隊充足運能，2022年國際總貨運量名列世界機場排行第四位，肩負台灣近五成的進出口貿易值。近年來台灣持續以高端製造業作為出口大宗，航空貨運更加成為經濟競爭力的發展命脈。在此背景下，佔地45公頃、串連物流、人流、商流、金流、資訊流的遠雄航空自由貿易港區便具有高度經濟效益及競爭力。聯邦快遞亦將透過與遠雄航空自由貿易港區公司的合作，助力桃園國際機場提升國際空運能量。

聯邦快遞北太平洋地區副總裁Jeremy Goldstrich表示，台灣身為東亞區的貿易樞紐，尤其在半導體、電子零組件的出口上佔有舉足輕重的地位，為整個亞太地區、甚至是全球供應鏈是否能順利運作的關鍵。聯邦快遞身為深耕亞太區的國際物流供應商，致力於為整個地區，特別是北太平洋地區的客戶提供更好的服務體驗，以支持他們未來的業務成長。

數據顯示，自2010年以來，台灣的進口和出口貿易量呈現穩定成長，因而更依賴穩定的物流支援及快速的貨件處理效率。擴建後的設施將幫助聯邦快遞滿足客戶和市場不斷成長的需求，提高營運安全和清關效率，並在不斷擴張的台灣市場開拓客戶商機。此外，該項目還將為當地勞工創造更多就業機會。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮說，這次與遠雄自由貿易港區的契約，對於聯邦快遞在台灣市場的發展具有重要意義。將透過這個新設施的擴建，進一步提升在物流領域的競爭力，為台灣的貿易活動提供更強大的支援。我們將持續致力於提供優質的物流解決方案，並與台灣的客戶和合作夥伴攜手共進。

桃園國際機場位居東亞樞紐位置，航網綿密加上航空機隊充足運能，2022年國際總貨運量名列世界機場排行第四位，肩負台灣近五成的進出口貿易值。近年來台灣持續以高端製造業作為出口大宗，航空貨運更加成為經濟競爭力的發展命脈。在此背景下，佔地45公頃、串連物流、人流、商流、金流、資訊流的遠雄航空自由貿易港區便具有高度經濟效益及競爭力。聯邦快遞亦將透過與遠雄航空自由貿易港區公司的合作，助力桃園國際機場提升國際空運能量。

遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀，遠雄航空自由貿易港區為台灣唯一航空自由貿易港區是台灣重大經濟發展計畫之一，也是桃園航空城前導計畫，而且位處於計畫發展的重要核心位置，總投資開發金額已逾220億元。本次聯邦快遞進駐，將投入高科技新穎的貨物分揀設備，加速貨物處理時效，同時搭配低碳排機動設備降低能資源耗損，大幅提升台灣航空貨物運輸效率並致力於環境保護，藉由雙方共同合作讓國際看見台灣航空貨運產業發展的競爭力。