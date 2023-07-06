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新航邀您加入慢飛家庭特攻隊 響應伊甸捐款幫助孩子展翅飛翔

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
新航與伊甸基金會慢飛天使特攻隊。新加坡航空提供
新航與伊甸基金會慢飛天使特攻隊。新加坡航空提供

孩子們健康、快樂成長，比任何事都重要。新加坡航空（新航）自2018年起攜手伊甸社會福利基金會，一起幫助慢飛家庭面對挑戰，藉由伊甸基金會的早療服務幫助孩子在成長路上展翅飛翔！新航與伊甸基金會的合作於2023年邁入第六年，自7月1日起推出「加入慢飛家庭特攻隊一同展翅飛翔」線上募款專案，民眾於伊甸基金會的新航活動網頁支持慢飛天使家庭，設定每月定額捐款400元達一年以上或單次捐款達4,800元以上，即可擁有限量的新航經典蠟染印花折傘。

新航不斷實行各項社會關懷計畫，於2020年推出「#SIAcares」倡議，在疫情期間強化機上防疫以確保旅客的安全，動員全球員工於世界各地參與社區活動，在台灣則結合關懷多年的慢飛天使募款活動，善盡企業社會責任。今年，新航延續在台灣實踐「#SIAcares」的精神，希望能夠引起社會大眾的關注與支持，協助伊甸基金會持續募款，支持慢飛天使家庭，藉由早期療育與學習復健，讓孩子在未來能順利銜接校園生活。

伊甸基金會自1994年開始積極推動發展遲緩兒早期療育服務，為把握0到6歲最佳早期療育時期，及早發現，及早療育，弱勢兒童服務計畫提供慢飛天使及家長整合性的服務，包括及早接受醫療、復健、特殊教育、托育、家庭支持服務等，平均每年服務約兩萬名發展遲緩兒童。

「加入慢飛家庭特攻隊一同展翅飛翔」募款專案自即日起至9月30日止。民眾於伊甸基金會的新航活動網頁，設定每月定額捐款NT$400元達一年以上或單次捐款達NT$4,800元以上，即可獲贈新航經典蠟染印花折傘一支。數量有限，贈完為止。活動詳情請瀏覽新航官網singaporeair.com。

捐款 天使

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