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乾杯旗下品牌祭優惠 台北寵物展買「毛孩乾杯」送「乾杯餐券」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
乾杯集團「K-PET毛孩乾杯」4款「老饕級牛舌零食」新上市，熟成風味連挑嘴貓都愛。業者提供
乾杯集團「K-PET毛孩乾杯」4款「老饕級牛舌零食」新上市，熟成風味連挑嘴貓都愛。業者提供

瞄準毛孩子商機，乾杯集團旗下寵物食品品牌正式更名「K-PET毛孩乾杯」，推出犬、貓可食用的「老饕級牛舌零食」四款新品，冷藏熟成澳洲穀飼牛肉的魅力，連挑嘴的貓都忍不住一吃再吃。

7/7-7/10「台北寵物用品展」祭出買「K-PET毛孩乾杯」送「乾杯餐券」等優惠，寵物展現場將搬出現烤燒肉絕活與零食，香誘飼主、毛孩享肉同樂。

「K-PET毛孩乾杯」由乾杯集團聯手專業寵物食品製造商，結合「牛肉」X「寵物」雙專業背景推出的精品寵物食品品牌，秉持著乾杯對美味的追求，堅持選用與旗下乾杯、老乾杯相同規格，來自「澳洲穀物肥育冷藏熟成牛肉」為原料，經穀物飼養肥育及40天冷藏熟成，醞釀出香氣濃厚、味道豐美的絕佳牛肉風味，是連挑嘴毛孩都難以抗拒的牛肉魅力，提供安心、天然、高規格「人可食用等級」寵物食品。

此波「乾杯老饕級牛舌系列」改版新推出「牛舌肉條」、「小曲奇」、「原肉凍乾」、「咬咬牛舌捲」四款新品，仰賴乾杯集團強大的採購力，擁有占全台「澳洲穀飼牛舌」近一半進口量，得以用一頭牛僅0.3%可食用的珍稀部位製作，用料價格更是高出冷凍草飼牛舌1.5倍。其擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等營養，不僅相較於豬、雞肉更加豐富，牛舌皮更富含了豐富的膠原蛋白，有益於毛孩關節保養，僅有牛肉1/3脂肪含量與1/2熱量，有助於毛孩在取得營養的同時，減低飲食負擔。

犬、貓都可食用的「牛舌肉條」、「小曲奇」兩款新品，低溫烘焙保留豐富的營養與絕佳的熟成牛肉風味，完美的適口性易吸引毛孩願意食用，適合作為訓練、獎賞的零食；「原肉凍乾」更特別設計為鬆軟口感，連熟齡毛孩都適合享用；「咬咬牛舌捲」則是針對狗狗推出的耐咬性零食，保留食材的原型，酥脆有韌性，滿足狗狗原始的啃咬天性、紓壓心情，即日起至「乾杯超市」電商平台、Momo購物網、蝦皮、鮮拾，以及乾杯集團旗下餐飲品牌全台門市皆購買得到。

「K-PET毛孩乾杯」今年首次參戰「台北寵物用品展」，為強調品牌所產的寵物食品，為嚴格選用人可食用等級肉品為原料，並展現乾杯冷藏熟成牛肉的魅力，K-PET毛孩乾杯於活動四天(7/7~7/10)在攤位K1102，將乾杯集團最誘人的「現烤燒肉」搬至現場，提供飼主與毛孩免費體驗熟成牛肉美味。

台北寵物展現場優惠更祭出買「毛孩乾杯」滿200元，即贈送相同價值乾杯集團旗下餐廳200元消費折抵券，消費滿500元並加入會員可參加抽獎，最高獎項為價值5,566元「老乾杯和牛燒肉禮盒」。還有「咬咬牛舌捲」與「小曲奇」兩款新品每包嚐鮮價168元，每日早上11點限量50份買一送一，全品項任選買三送一、買四送二等優惠。

線上優惠也於即日起至7月15日，四款新品於「乾杯超市」電商平台享83折起，另可輸入寵物折扣碼「K-PET」享兩件折扣50元，三件折扣100元，再抽集結新品與玩具「K-PET福袋」。

寵物展祭出買「毛孩乾杯」送「乾杯餐券」，再抽價值5千元老乾杯和牛禮盒。業者提供
寵物展祭出買「毛孩乾杯」送「乾杯餐券」，再抽價值5千元老乾杯和牛禮盒。業者提供
寵物展免費體驗，買「毛孩乾杯」送「乾杯餐券」，搬出「現烤燒肉」享肉同樂。業者提供
寵物展免費體驗，買「毛孩乾杯」送「乾杯餐券」，搬出「現烤燒肉」享肉同樂。業者提供

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