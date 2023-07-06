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新北6月交易棟數減少5.3% 房仲：交易、供給量都減少

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市地政局統計，今年6月房市交易移轉棟數共計5267棟，較今年5月減少295棟，減少幅度5.3%。圖／新北市地政局提供
新北市地政局統計，今年6月房市交易移轉棟數共計5267棟，較今年5月減少295棟，減少幅度5.3%。圖／新北市地政局提供

中央推動打房政策，新北市地政局統計，今年6月房市交易移轉棟數共計5267棟，較今年5月減少295棟，減少幅度5.3%。房仲分析，此次房屋交易量下滑，不是受打房政策影響，是受到新成屋交易案減少外，加上供給減少，才受到衝擊。

地政局表示，6月交易移轉棟（戶）數以汐止、土城、三重減少較多，與今年5月相比，分別減少103棟、101棟、84棟，因為新成屋及中古屋移轉棟（戶）數均有減少所致。另以交易案件量來看，新北市今年6月交易件數為5633件，較今年5月減少330件，減少幅度5.5%。

對於是否受到平均地權等相關房屋政策，所以「打房」有效果？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，6月份買賣移轉量大減，除了新成屋交屋量減少外，6月工作天數也比較少，也影響交易狀況。

徐佳馨說，另外，因整體房市市況差，賣方又受限於房地合一閉鎖期，市場供給量少，導致整體交易遲滯，交易受到衝擊。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新北交易量縮減，主要是新建案交屋情況下滑，先前因推案量大而湧現交屋潮的重劃區，比如土城暫緩、三重仁義，在前一波建案完工後，交屋速度就減緩，才讓土城、三重等地，在6月買賣移轉量能縮減較明顯。

房市 建案 房地合一

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