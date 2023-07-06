漢來美食新品牌「溜溜酸菜魚」一年開三店 成獲利小金雞

漢來美食（1268）新品牌「溜溜酸菜魚」大獲成功，首間店不到9個月來客數6萬人次、業績3500萬元，第二家店開在夢時代，搶攻年輕客層，預計9月開第三店，「溜溜酸菜魚專賣店」一年開三店，展現強大氣勢，為營運增添動能，成為另一隻小金雞。

法人表示，疫情解封後漢來美食營運大爆發，今年第1季營收13億元、年增25%，毛利率46%，每股稅後純益EPS3.01元，單季獲利追平去年全年，預期今年營收獲大「月來月好」，中長期看旺。

漢來美食副總吳若寧指出，新品牌「溜溜酸菜魚專賣店｣開幕後好評不斷，網路討論度持續升溫，近日於大數據分析指標「網路溫度計」榮獲「全台最熱門酸菜魚」第二名，可看出消費者喜愛程度。

吳若寧指出，為更貼近年輕族群，溜溜酸菜魚專賣店客單價設定約530~590元，除單點還有套餐可選擇，方便客人點餐選擇；而漢來美食也看好疫情過後崛起的外帶商機，除了內用客席外，夢時代店特地規劃一處「溜溜To Go」的外帶點餐區，滿足外食族及現代人講求快速的飲食需求，更貼合百貨人潮快速流動的特性，並預計在今年9月開出首家街邊店，「溜溜酸菜魚專賣店」一年開三店，展現強大氣勢。

漢來美食近年來不斷強化數位轉型投資，去年7月來美食APP上線，首年即召募近20萬名會員。同時，也因為疫情促使漢來美食著力於電商經營，並且在疫後展現營運成果。

漢來美食表示，今年最重要的營運動能將會落在10月台北南港漢來大飯店的開幕，目前業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙的接訂工作，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳及全日型餐廳（自助餐）之外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運。

隨著疫後快速掀動的餐飲景氣浪潮，漢來美食也以敏捷的速度搭配會員APP精準行銷，透過贈送餐飲兌換券及消費抽機票活動帶動消費次數增加、鞏固忠誠顧客及提升客單，展現強勁的營運動能。