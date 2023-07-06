南科營業額超車竹科 專家：台南房市將成領頭羊
馨傳不動產智庫彙整三大科學園區營業額資料顯示，近年南部科學園區營業額快速攀升，今年截至4月底為為，南科累計營業額約為4,585億元，超越竹科的4,371億元、中科2,984億元，成為三大科學園區之首。
馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，南科比竹科更晚設立，但南科園區面積更大，進駐南科的產業多元，主要產業包括半導體、光電、精密機械、太陽能、生物科技等，總營業額終於贏過竹科。
而受到南科蓬勃發展的帶動，台南是今年七都中預售屋買氣相對活絡的地區，成交量不減反增，房價更具支撐，後市看好，可望成為南部房市領頭羊。
何世昌指出，竹科於1979年成立，過去歷年營業額都獨占鰲頭。2014年，竹科年營業額高達約1.16兆元，南科年營業額僅約0.64兆元，南科年營業額只有竹科的55％左右，
但之後南科發展疾速，2021年營業額首度突破兆元，2022年飆上約1.48兆元，與竹科差距小至約1,299億元。
根據國發會資料，今年1月至4月底止，竹科營業額約4,371億元，較去年同期減少近千億元，年減約18％；中科今年前4個月營業額約2,984億元，衰退幅度約18％；南科今年前4個月營業額約4,585億元，比去年同期成長10％，是三大科技園區唯一成長者。
由於南科發展蒸蒸日上，成為支撐房市的基石。今年以來，全台房市冷卻，但台南預售屋市場卻逆勢突圍，成交量價穩定上揚。
馨傳不動產智庫統計實登資料，今年1月至5月20日止，台南市預售屋成交件數為3,428件，比去年同期增加463件、年增幅約15.6％；各行政區中，以東區年增233件最多，仁德、善化皆年增192件，另新市則增加177件。
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，東區是台南菁華區，也是房價最高的區域，其中有台南版信義計畫區之稱的平實重劃區指標建案「浩瀚無極」，雖然實登尚未揭露成交資訊，但台南地政局已證實最高成交價達66.9萬元／坪。
何世昌表示，因台南市近年開發多個新重劃區，土地供給量大，房價雖然漲少了不少，但不像新竹重劃區開發飽合，建地供給不足致使房價狂飆。不過在南科產業引擎帶動下，未來台南房市可望成為南部房市領頭羊，持續引來全國建商、代銷，東區「平實重劃區」成交均價將不輸高雄「農十六」與「美術館特區」。
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