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看齊七期 單元二「陸府續森」單價8字頭成交創區域新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
七期外溢效應持續發酵，讓周邊的單元二、三房市跟著受惠。記者宋健生/攝影
七期外溢效應持續發酵，讓周邊的單元二、三房市跟著受惠。記者宋健生/攝影

台中房市單價不斷創高，市調統計，除了豪宅聚集的七期新巿政中心之外，水湳中央公園特區，以及七期旁的單元二重劃區，最近新推指標建案不但站上8字頭，部分甚至突破9字頭，備受市場矚目。

其中，單元二指標新案「陸府續森」，最新實登揭露2筆成交單價均站上8字頭，分別為83.6萬元、84.2萬元，成交總價更是來到6,618萬元和7,930萬元，創下區域成交新高單價。

業者指出，目前台中水湳、單元二和單元三等區域呈現「量穩價穩」之勢；而在最新一波實價登錄中，親家水湳中央公園特區新案「中央公園」，甫推出就有108筆交易登錄，成交單價也都落在8字頭以上。

觀察實價登錄，自去年一月至今，西屯預售住宅共2,145筆，當中站上8字頭以上就有124筆，約占整體的5.7%；在這當中，成交最高單價由豐邑建設「PARK ONE 」，分別以突破9字頭的95萬元和90萬元拿下。

緊接著是同樣站穩8字頭的興富發建設「市政新銳」88.4萬元，和「由鉅惟上」的88.3萬元及88萬元、「大陸豐蒔」的86萬元，可說是群雄爭霸。

此外，最近剛進場的水湳新案「親家中央公園」也受矚目，此案為中央公園特區首件小宅案，目前在實價登錄上共有108筆揭露，成交單價每坪80萬到83.7萬元不等，最高成交單價的83.7萬元共有3筆，分別為高樓層的22與25樓戶，坪數為35.27至35.42坪，買氣不俗。

單元二則以陸府建設「續森」，創下區域成交單價新高，目前揭露單價全數站上8字頭，成交總價更是超過6,000萬元，甚至有逼近8,000萬元的交易，足見其品牌力與細節規劃，受到雲端階層人士的喜愛。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，目前包含營建成本、政策影響等因素，使得全台建案平均造價都上漲不少，連帶房價也跟著不斷攀升。

不過，仍有不少高端客層仍看好核心地區的未來發展性及保值性，對於相中的物件下手毫不手軟，紛紛選擇搶進包含七期新市政中心、單元二等大七期區域，「特別是大型綠地旁的完整基地，之後更有機會挑戰三位數房價」。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴則表示，台中市西屯、南屯、北屯等三大屯區，是目前人口多、建設最齊全的區塊，其中南屯因低建蔽率與低容積率，加上高綠覆率的住宅特色，擁有極佳的居住品質，受到眾多自住客群與豪宅客群的青睞。

目前，南屯區除發展多年的八期重劃區是房市交易熱區外，單元2至單元5的後期發展重劃區，更是未來的發展重心，近年區域推案價格不斷創高。

就目前推案量體最大的單元二、單元三來看，陳傑鳴認為，因其位於台中房價最高的七期旁，成為一線品牌建商的兵家必爭之地，如寶輝、精銳、陸府、雙橡園等知名豪宅建商都紛紛卡位推案。

而由目前區域新案成交單價衝高到8字頭，代表區域發展潛力已受到購屋者認同，未來有機會與七期、水湳中央公園特區，並列台中新三大豪宅區塊。

「陸府續森」最新實登揭露2筆成交均站上8字頭，創下單元二成交新高單價。記者宋健生/攝影
「陸府續森」最新實登揭露2筆成交均站上8字頭，創下單元二成交新高單價。記者宋健生/攝影

豪宅 重劃區

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