雲朗集團目前在義大利擁有六飯店 房間數392間

雲朗觀光集團在董事長辜懷如、執行長張安平的領軍下，從台灣跨足到義大利，目前在義大利已有六處據點，總計房間數達392間，而最具代表性的則是去年甫開幕的位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」，目前為雲朗觀光集團旗下的指標，是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業。

據悉，張安平自年輕便熱愛義大利悠久的文化歷史與迷人風景，更希望將文藝復興的人文主義思想帶回台灣，自 2013年以來，雲朗便開始深耕義大利，在羅馬、翁布里亞、皮埃蒙特、威尼斯和佛羅倫斯創造許多獨具特色的酒店事業。

像是古修道院改建的「聖莊」、擁有80公頃的橄欖樹園的「嵐莊」、具有歷史淵源的貴族莊園別墅「蓉莊」、在威尼斯大運河畔的15世紀宮殿「雲水之都」，還有象徵東西方文化交融的「羅馬大飯店」，以及去年才開幕且耗時近6年時間完成修復的第六處據點「翡冷翠百花宮」。

從規模來看，除了商務度假飯店的羅馬大飯店房間數達276間之外，其餘多是房間僅數十間的度假莊園或別墅。足見雲朗集團不以追求飯店數和房間數為發展方向，而是希望透過精緻、獨特性和文化藝術底蘊，讓每位旅人踏進旅店，有如另一個家，且能沉浸在美好的獨特體驗。

去年「翡冷翠百花宮」舉辦試營運典禮時，張安平曾說，「人類對於文化資產有傳承的青任，我們細心呵護這份珍貴的歷史文化，所以我們不只是這座宮殿的託管人與守護者，更是傳承藝術與文化的見證人。」雲朗集團對中西文化藝術交流向來抱持使命感，讓飯店不僅是提供旅人休憩住宿的場所，更是成為促進文化藝術交流的橋樑。