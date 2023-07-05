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雲品與義大利佛羅倫斯市政府簽約 擬拓歐洲首個據點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雲品（2748）今（5）日公告依董事會授權的金額範圍內，透過子公司Sine Qua Non S.R.L.取得義大利不動產Palazzo Vivarelli Colonna，已與佛羅倫斯市政府的「封閉式房地產投資基金」完成簽約。不過，依義大利法規，該不動產於60天內可由政府決定買回，若未發生，則此交易案成立，才能進行交割。

若進展順利，Palazzo Vivarelli Colonna將會是雲品在歐洲的第一個據點，雲品將正式揮軍義大利不動產業務與委託經營事業。

雲品去年董事會即授權透過子公司SQN進行取得義大利不動產Palazzo Vivarelli Colonna交易案，其中，預計取得金額為1686萬歐元、預計建造成本為2291萬歐元，合計3977萬歐元（總計約新台幣13.48億元）。

雲品的母公司雲朗集團深耕義大利市場多年，目前在義大利已有六處據點，過去這些義大利飯店皆屬雲朗集團的投資，雲品旗下的飯店與餐飲市場皆位於國內市場，此次罕見由雲品出手，啟動歐洲市場布局，可望壯大雲品營運規模。

據悉，Palazzo Vivarelli Colonna位於佛羅倫斯市中心，是一座16世紀的建築物，後來歸佛羅倫斯市政府所有。雲朗集團擅長以文化與藝術打造飯店事業版圖，尤其在義大利以耗時費工、尊重歷史的嚴謹態度修復古蹟打造酒店，此次雲品在集團的支持下，若能順利打開歐洲市場，不僅有機會展開多角化的經營模式，也能開啟海外布局。

除了有意進軍義大利不動產業務與委託經營事業，雲品今年在國內的委託經營案也陸續傳出佳音，目前已簽約11處委託經營案，已有七處營運中，四處正緊鑼密鼓地籌備中，隨著新據點陸續開出，雲品運用專業的管理財進行獲利，據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低經營成本，將直接對雲品的毛利率與營業利益率有正面挹注。目前雲品分別在台北、中部、花蓮、台東都有委託經營案源正在討論及議約中。

義大利 雲品

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