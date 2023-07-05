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別被建商騙了！閱預售屋契約不必先付定金

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

立邦開發建設股份有限公司於銷售「綠光森林No.30成家」預售屋過程，要求購屋人須先給付定金才提供預售屋買賣契約書攜回審閱，公平會認定以影響交易秩序顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，處立邦公司60萬元罰鍰。

公平會表示，預售屋交易金額大，履約事項繁雜，應給購屋人有充分時間瞭解契約內容，否則顯失公平。立邦公司於111年9月間銷售本建案時，疑有要求先付定金才提供預售屋買賣契約書予購屋人攜回審閱情形。經公平會主動派員進行現場訪查，發現銷售人員確有前述情事，且經調查瞭解，本建案該公司自109年10月底開始銷售，截至111年11月16日止之銷售期間，均要求購屋人先付定金始提供預售屋買賣契約書攜回審閱，已不當限制購屋人審閱契約之權利，構成顯失公平之行為。

公平會表示，預售屋尚未完成建築，與其他消費性商品相較，不僅交易金額大，且大多數民眾並無頻繁購買的經驗，因此購屋人相較於建商或代銷業者，為購屋資訊之弱者，建商或代銷公司如利用所擁有的資訊優勢地位，要求購屋人需先給付定金或一定費用，才提供契約書攜回審閱，則該收取定金行為，會造成購屋者的心理壓力，在處於資訊弱勢的不利地位時，恐影響購屋人作成交易決定，同時對於其他依法令規定提供契約書予購屋人攜回審閱的競爭同業，形成不公平競爭，屬於不當限制購屋人審閱契約之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定。

公平會再次提醒，契約書之審閱是預售屋購屋人的權利，建商及代銷業者於銷售預售屋時，應預先提供買賣契約書予購屋人充分審閱，不得有不當限制契約審閱權的行為。

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