貿聯6月營收42.74億元、月減3.3% 第三季可望增長

貿聯-KY（3665）今（5）日公布2023年6月營收42.74億元，月減3.3%，年減15.65%，今年上半年營收256.69億元，年減0.03%，該公司第三季營運可望增長。

貿聯表示，6月營收較5月衰退，主要是受到半年度庫存盤點的影響，影響了部分出貨量。從產品類別來看，6月與5月比較：工業用線束：整體出貨量提高。資訊用線束：出貨量低迷。 車用線束：整體出貨量相當穩定。電器用線束：月底的部分出貨仍在途中，且看見近期需求展望依舊強勁。 INBG （佔總營收的 46%）：整體出貨量上升。

貿聯董事長梁華哲之前表示，目前展望符合今年初的預期，下半年業績會比上半年好，其中，資訊科技（IT）、消費性電子產品庫存去化已經落底，近期急單陸續出現，至於人工智慧（AI） 伺服器線束訂單近一到兩個月開始出貨，也在跟客戶開發新一代產品，長期展望看好。

貿聯總經理鄧劍華則表示，伺服器、資料中心用的線束下半年訂單提升，新舊案子都有，不過，目前看 AI 伺服器所使用的線束，規格跟一般伺服器差異不大，但已經在跟客戶開發下一代的新品。下一代產品傳輸速度很快，傳統方式無法處理，要使用半導體或是光的製程，旗下INBG各種方案都有，包括800Ｇ以上的都在研發，客戶喜歡我們這樣的大公司。

其他產品方面，鄧劍華表示，5 月消費性電子產品景氣已經觸底，陸續看到急單，下半年不會再往下掉，將優於上半年，至於醫療產品訂單保持穩定，電動車方面所使用的充電線束，除了美系大客戶外，也有其他國際標準規格廠商及旅充產品，將持續把餅做大。